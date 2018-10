Federer verdiente sich den Halbfinal-Einzug mit seiner bisher besten Leistung im Turnier. Im Halbfinal am Samstag trifft Federer auf Wawrinka-Bezwinger Borna Coric (ATP 19). Coric gegen Federer, dieses Duell gab es 2018 bereits zweimal: Nachdem Coric im März beim Rasenturnier in Halle gewinnen konnte, behielt Federer beim letzten Duell im Halbfinal des Masters-1000-Turnier in Indian Wells die Oberhand.