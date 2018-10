Der Weltranglisten-Dritte traf gestern in Frankreichs Hauptstadt ein und bekräftigte an einer Pressekonferenz: "Würde ich nicht antreten, wäre ich nicht hier."

Er fühle sich gut erholt von seinem neunten Triumph an den Swiss Indoors und bevorzuge es, zu spielen statt zu trainieren, erklärte der 37-jährigen Baselbieter zwei Tage nach seinem Finalsieg gegen Marius Copil in Basel. Als Risiko für die am 11. November beginnenden ATP Finals in London taxiere er die Teilnahme in Paris nicht.

Für Federer ist es die erste Teilnahme in Paris-Bercy seit drei Jahren. In seinem ersten Spiel bekommt er es am Mittwoch mit dem Sieger der Partie zwischen Milos Raonic (ATP 21) und Jo-Wilfried Tsonga (ATP 256) zu tun. Raonic scheiterte zuletzt dreimal in der Startrunde. Tsonga ist im September nach siebenmonatiger Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt und hat seither eines von vier Spielen gewonnen.