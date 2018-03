Vögele (WTA 183) setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen die in der Weltrangliste um 124 Positionen besser klassierte Griechin Maria Sakkari mit 6:3, 6:4 durch. In der nächsten Runde bekommt es die 27-jährige Aargauerin mit der Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 13) zu tun; die US-Open-Siegerin des vergangenen Jahres ist in Acapulco topgesetzt. Gegen Stephens bestritt Vögele bislang drei Partien (alle 2013) und gewann dabei deren zwei.

Ausgeschieden in Mexiko ist in den Achtelfinals dagegen Jil Teichmann (WTA 137). Die 20-jährige Schweizer Nummer 4 unterlag der Chinesin Zhang Shuai (WTA 33) nach harter Gegenwehr 6:7 (5:7), 4:6. Im zweiten Durchgang hatte Teichmann zunächst mit 0:4 zurückgelegen, kam jedoch nochmals bis auf 4:5 heran und erspielte sich gar eine Breakchance zum 5:5. Wenig später verwertete Zhang jedoch ihren ersten Matchball.