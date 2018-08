Jüngst geschah Ausserordentliches, ja für viele gar Ungeheuerliches. Da sass mit Roger Federer (37) ein 20-facher Grand-Slam-Sieger, länger die Nummer 1 der Welt als jeder andere und vor allem: ein Mann mit dem Selbstverständnis eines Siegers. Doch was er zu sagen hatte, passte so gar nicht in dieses Bild.

Er reklamierte für sich, dass er keine Lust mehr darauf habe, als Favorit zu gelten: «Ich habe beschlossen, dass ich dieses Spiel nicht mehr mitspiele.» Es gebe andere, die bei den US Open diese Rolle einzunehmen hätten. Womit er nicht ganz unrecht hatte: Denn bei keinem Grand-Slam-Turnier wartet er länger auf einen Erfolg als dort.

Roger Federer, der Sieger, blickt in New York auf ein Jahrzehnt als Verlierer zurück. Doch Federer ist die Nummer 2 der Welt, hat die Australian Open gewonnen und bei den US Open von 2004 bis 2008 fünf Mal in Folge triumphiert. Allein das macht ihn zum ewigen Favoriten. Schlüpft er nach Jahren ohne Titel bei den US Open wieder in seine Paraderolle: In die des Siegers?

2009: Ein Moment für die Ewigkeit und eine Busse

Vielleicht werden sie im Sport allzu inflationär gebraucht, die Superlative. Doch was Federer im Halbfinal gegen Novak Djokovic kreiert, ist ein Moment für die Ewigkeit. Mit dem Rücken zum Netz stehend, spielt er den Ball zwischen den Beinen hindurch am Serben vorbei und sichert sich drei Matchbälle.