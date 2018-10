Gemäss aktueller Spielerliste wird Sock hinter Roger Federer (ATP 3), Alexander Zverev (5), Marin Cilic (6) und Stefanos Tsitsipas (16) Platz 5 in der Gesetztenliste einnehmen.

Jack Sock tritt zum vierten Mal in Basel an. Vor einem Jahr triumphierte er eine Woche nach den Swiss Indoors am Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy. Sock verfügt über einen der härtesten Aufschläge auf der ATP-Tour.

Diese Stars kommen an die Swiss Indoors 2018: