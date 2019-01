Diesmal wagte es keiner, jene Frage zu stellen, die jeden umtrieb, der mitverfolgte, wie Roger Federers Traum von der Titelverteidigung bei den Australian Open am Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 15) zerschellte. Die Frage, ob er zum letzten Mal den Weg durch den Gang genommen hat, der ihn, vorbei an sechs Ebenbildern für die sechs Siege, die er hier seit 2004 feiern konnte, in das gleissende Licht der Rod Laver Arena führt. 7:6, 6:7, 5:7, 6:7 unterlag er dem 20-Jährigen, über den Federer Anfang Jahr gesagt hatte, dass er ja eigentlich auch sein Sohn sein könnte.

Es war nicht so, dass Federer eine schlechte Partie gezeigt hätte: Im zweiten Satz vergab er vier Satzbälle, alle zwölf Breakchancen liess er ungenutzt und musste selber seinen Aufschlag nur einmal abgeben. Nur fünf Punkte akkumulierte er in diesem 3:16 Stunden langen Spiel. Und doch verlässt er die Australian Open nach 17 Siegen in Folge erstmals seit 2016 als Verlierer. Und mit Melbourne jene Stadt, die am Ursprung seiner Auferstehung steht, die er als Märchen bezeichnet hatte.

Jeden seiner Auftritte umweht ein Hauch von Endgültigkeit

Gestern Sonntag endete das Märchen. Dort, wo es vor zwei Jahren begonnen hatte. Und Federer erhielt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ihn in den nächsten Monaten erwarten dürfte. Paris, London, New York – wo er hinkommt, wartet schon die Frage, die auch ihn umtreibt: Wie lange noch? Und weil er sie selber nicht beantworten kann oder will, wird er jedes Mal so behandelt, als wäre es ein Abschied für immer. Denn mit 37 Jahren umweht jeden seiner Auftritte ein Hauch von Endgültigkeit, dem auch er sich nicht entziehen kann.

«Denn man weiss nie, ob man noch einmal zurückkehrt», hatte er in London gesagt. Ein bisschen so fühlte es sich nun auch in Melbourne an, als er 13 Minuten nach dem Ausscheiden in Worte zu packen versuchte, was ihm an diesem Abend widerfahren war.