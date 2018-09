In seiner Amtszeit als Captain gewann Courier den Davis Cup nie. Als Aktiver hingegen stand der ehemalige Weltrangliste-Erste zweimal im Siegerteam. So auch beim Final 1992, als die USA in Fort Worth die Schweiz mit Jakob Hlasek und Marc Rosset 3:1 bezwangen. Courier verlor damals nach einer 2:0-Satzführung überraschend gegen Rosset und liess die Schweiz zum 1:1 ausgleichen.

Der Davis Cup wird ab 2019 nach einem neuen Modus ausgetragen.