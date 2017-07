Immerhin gelang des dem 35-jährigen Chiudinelli, dem ältesten Spieler im Hauptfeld in Gstaad, Lorenzi, letzte Woche Finalist in Umag, zu fordern. Im ersten Satz wehrte der Basler zwei Satzbälle ab und holte einen 2:5-Rückstand auf, ehe er den Satz im Tiebreak doch noch verlor. Im zweiten Satz brachte ein Aufschlagverlust zum 1:2 die Vorentscheidung.

Chiudinelli ist auf der grossen Tour seit elf Monaten und dem Sieg am US Open in der Startrunde gegen den Brasilianer Guilherme Clezar ohne Erfolgserlebnis. Seither scheiterte er in Basel, Sofia und letzte Woche in Newport in der 1. Runde, gewann auch im Davis Cup keinen Satz und scheiterte an sieben Turnieren in der Qualifikation.