Als Teenager bin ich ziemlich unerwartet nach oben gekommen, dank eines Turniersiegs war ich schnell die Nummer 400 der Welt. Danach fehlte mir ein Mentor, den habe ich erst mit 22 gefunden. Bis dahin habe ich wichtige Schritte verpasst. 2010, als ich nach vielen Verletzungen endlich ein gutes Ranking hatte, habe ich dann zu viel gespielt.

Endlich konnte ich all die Turniere spielen, von denen ich schon immer geträumt hatte. Darunter litt jedoch das Training und die Erholung, was mich im Herbst teuer zu stehen kam. Ich verletzte mich in Tokio während eines Spiels am Rücken und konnte daraufhin während einem halben Jahr kaum spielen. Dies kostete mich damals meinen Platz in den Top 100.

Wie geht's nun weiter? Haben Sie Pläne für die Zukunft?

Einen konkreten Plan, was ich in Zukunft genau machen werde, habe ich noch nicht. Aber ich kümmere mich seit ein paar Wochen aktiv darum, etwas Neues zu finden, was mich ebenfalls herausfordert und mir Freude macht. Dies muss nicht zwingend im Tennis sein, mich interessieren vor allem auch die Themen Event- und Sportmanagement.