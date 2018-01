Wozniacki verwandelte vor 15.000 Zuschauern in der Rod-Laver-Arena nach 2:49 Stunden ihren ersten Matchball und krönte sich damit zum ersten Grand-Slam-Champion aus Dänemark. In ihren beiden Anläufen 2009 und 2014 bei den US Open in New York war sie jeweils im Finale gescheitert. Halep, die in einem dramatischen Halbfinale Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen hatte, kassierte nach den French Open 2014 und 2017 dagegen ihre dritte Finalpleite.

Kerber hatte vor dem Finale vermutet: "Beide werden sehr nervös sein." Das traf zu Beginn jedoch nur auf Halep zu. Wozniacki dominierte das Match und ließ ihre Gegnerin von links nach rechts und wieder zurück laufen. Halep kam kaum zur Entfaltung, nach zehn Minuten führte Wozniacki mit 3:0. Sie wirkte spritziger als Halep, die im Turnierverlauf deutlich länger auf dem Court gestanden hatte.