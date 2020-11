Berrettini verpasst ATP-Finals

Der Italiener verspielte damit die letzte Chance, sich noch für die ATP-Finals in London zu qualifizieren.

Berrettini hätte für eine allfällige Masters-Qualifikation das Turnier in Paris gewinnen müssen. Der 24-Jährige erreichte 2019 das Saisonfinale der besten acht primär dank seines Vorstosses in den Halbfinal am US Open.

Berrettinis frühes Ausscheiden stärkt die Position des Argentiniers Diego Schwartzman, der derzeit Platz 8 einnimmt. Bereits für die ATP-Finals (15. bis 22. November) qualifiziert sind Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medwedew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrej Rublew. Roger Federer fehlt in London, nachdem er seine Saison wegen zwei Knieoperationen vorzeitig abgebrochen hat.