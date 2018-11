In der vergangenen Woche hatte Bencic noch das Turnier in Las Vegas gewonnen hat, nun scheiterte sie als topgesetzte Spielerin schon in der zweiten Runde.

Die 32-jährige Chinesin, einst die Nummer 14 der Weltrangliste und aktuell die Nummer 296, siegte an dem zu den 125K-Serie gehörenden Turnier mit 3:6, 6:4, 7:5 gegen die Weltnummer 38.