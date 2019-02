Es war die perfekte Woche für Belinda Bencic. Dank vier Siegen gegen die Top-Ten-Spielerinnen Aryna Sabalenka, Simona Halep, Jelina Switolina und Petra Kvitova gewann sie erstmals 2015 wieder einen Titel auf der WTA-Tour, den dritten in ihrer Karriere.

Es ist der vorläufige Höhepunkt ihres Comebacks, nachdem die Ostschweizerin immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. "Das, was mich am meisten stolz macht, ist wie ich kämpfe", sagte Bencic nach ihrem Triumph in Dubai. "Ich habe gelernt, auch nach Niederlagen auf mich stolz zu sein, wenn ich gekämpft, alles gegeben und versucht habe."

Mit Rang 23 ist Bencic so gut klassiert im Ranking wie seit August 2016 nicht mehr. Zwischenzeitlich war die ehemalige Top-Ten-Spielerin aufgrund ihrer körperlichen Probleme bis auf Position 318 abgesackt (September 2017), ehe sie sich an kleineren Turnieren Schritt für Schritt zurückkämpfte. "Ich wusste, dass es in mir war, auch nach den Verletzungen. Man kann aber nicht einfach zurückkommen und spielen. Ich musste mich zurück arbeiten."

In der Jahreswertung liegt Bencic sogar auf Platz 4, nur ihre Finalgegnerin Petra Kvitova, die Weltnummer 1 und Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka und Karolina Pliskova haben 2019 mehr Punkte gesammelt als Bencic. Die besten acht bestreiten am Ende der Saison das WTA-Masters im chinesischen Shenzhen.

Auch Vögele und In-Albon klettern hoch

Ebenfalls einen grossen Sprung nach vorne im Ranking machten Stefanie Vögele und Ylena In-Albon. Vögele (WTA 92), die Bencic in Dubai in der 2. Runde unterlegen war, schaffte wieder den Sprung in die Top 100. In-Albon machte dank ihrem Sieg am ITF-Turnier in Kyoto sogar 164 Plätze gut und ist neu die Nummer 116 der Welt.