Die 21-jährige Ostschweizerin, zuletzt Viertelfinalistin in Washington und Achtelfinalistin in Wimbledon, unterlag im US-Bundesstaat Ohio in der 1. Runde der Qualifikation der Amerikanerin Christina McHale (WTA 98) nach vergebenem Matchball 6:3, 6:7 (3:7), 3:6.