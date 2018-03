Die beiden fix im Hauptfeld figurierenden Schweizerinnen wurden in das von der Weltranglisten-Ersten Simona Halep aus Rumänien angeführte oberste Tableauviertel gelost. Bei einem aus Schweizer Sicht optimalen Turnierverlauf würden sie in den Viertelfinals aufeinandertreffen.

Bencic, die 2015 mit der Achtelfinal-Qualifikation ihr bestes Resultat in Indian Wells erreicht hatte, spielte bislang zweimal gegen die 24-jährige Babos. Beide Duelle fanden 2016 statt, beide Spielerinnen siegten einmal.

Für Bacsinszky wird die 26-jährige, noch ohne Turniersieg auf Stufe WTA dastehende Chinesin Wang eine neue Gegnerin sein. In den letzten drei Jahren war die Waadtländerin in der kalifornischen Wüste recht erfolgreich. 2015 stiess sie in die Viertelfinals vor, danach zweimal in die Achtelfinals. Vor einem Jahr musste sie dort wegen einer Handgelenkverletzung aufgeben.