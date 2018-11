Bacsinszky (WTA 241) überstand am Turnier der 125K-Serie zwar die Startrunde gegen die als Nummer 2 gesetzte Alizé Cornet (WTA 47), verlor aber im Achtelfinal gegen die Weltnummer 123 deutlich. Nach dem Halbfinal-Vorstoss in Tianjin und dem Sieg am ITF-Turnier in Nantes musste sich Bacsinszky der 34-jährigen Russin nach anfänglichem Breakvorsprung 3:6, 2:6 geschlagen geben.

Dank den 65 WTA-Punkten wird Bacsinszky am kommenden Montag dennoch in die Top 200 zurückkehren.