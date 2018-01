Für Stan Wawrinka ist das Comeback am Australian Open in Melbourne beendet. Der 32-jährige Lausanner unterlag in der 2. Runde dem Amerikaner Tennys Sandgren (ATP 97) in weniger als eineinhalb Stunden 2:6, 1:6, 4:6, womit er erstmals seit zehn Jahren am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres die Runde der letzten 32 verpasste.

Wawrinka, der letztjährige Halbfinalist, war in Melbourne nach einer halbjährigen Wettkampfpause und einer Operation am linken Knie auf die Tour zurückgekehrt.