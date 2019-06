Die Partie, die am Freitagabend wegen Dunkelheit bei 2:0-Satzführung von Wawrinka unterbrochen worden war, wurde am frühen Samstagnachmittag fortgeführt. Im dritten Satz wehrte Wawrinka im Tiebreak fünf Satzbälle ab, davon vier am Stück, bevor er die Partie mit seinem zweiten Matchball für sich entschied.

Im Achtelfinal trifft Wawrinka am Sonntag auf den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 6), während sich Roger Federer mit dem Argentinier Leonardo Mayer misst. Die Sieger dieser beiden Partien treffen dann im Viertelfinal aufeinander.