Auch Teichmann und Vögele scheiden aus

Mit einem Doppelfehler beendete Jil Teichmann die Partie gegen die Spanierin Aliona Bolsova (WTA 103), was bezeichnend für den Auftritt der hinter Belinda Bencic derzeit besten Schweizer Tennisspielerin war. Teichmann zog einen schlechten Tag ein und kam nicht an das Niveau ihrer über weite Strecken guten Auftritte in den letzten Wochen in Lexington und Flushing Meadows heran. 42 einfache Fehler standen am Ende für sie zu Buche.

Vor knapp zwei Wochen hatte Teichmann Bolsova, mit der sie ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, im Rahmen der Qualifikation des nach New York verlegten Turniers in Cincinnati noch klar besiegt. Auch diesmal boten sich der Schweizerin Chancen, vergab sie doch im ersten Satz beim Stand von 6:5 vier Satzbälle. Danach folgte aber der Bruch im Spiel Teichmanns. Sie spielte ein schwaches Tiebreak und vermochte sich im zweiten Satz, den sie 2:6 verlor, nicht mehr zu steigern.

Wie im Vorjahr bedeutete damit die 1. Runde in New York Endstation für Teichmann, die somit auch den erstmaligen Sprung in die Top 50 der Weltrangliste verpasst.

Gute Leistung von Vögele

Im Gegensatz zu Teichmann zeigte Stefanie Vögele gegen die als Nummer 15 gesetzte Maria Sakkari eine gute Leistung. Nach hartem Kampf musste sich die 30-jährige Aargauerin nach gut zwei Stunden der Griechin aber dennoch mit 3:6, 6:3, 5:7 geschlagen geben.

Vor allem im zweiten und im dritten Durchgang, als sie aggressiver zu spielen begann, war Vögele Sakkari ebenbürtig. Die ersten zwei Begegnungen gegen die Nummer 22 der Welt hatte die Schweizerin für sich entschieden. Zu einem weiteren Sieg reichte es Vögele aber nicht. Nachdem sie beim Stand von 2:2 im dritten Satz drei Breakchancen vergeben hatte, kassierte sie bei 5:6 und nach einer 30:0-Führung das einzige Break des Durchgangs.