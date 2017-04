Für die Weltnummer 1 Andy Murray bleibt der Ertrag im Tennisjahr 2017 bislang gering. Im Halbfinal des Sandplatzturniers in Barcelona scheiterte der Schotte am aufstrebenden Österreicher Dominic Thiem, dem Neunten der Weltrangliste, 2:6, 6:3, 4:6.

Sieht man vom Turniersieg von Anfang März in Dubai ab, ist Murray immer vor dem Final ausgeschieden. So auch am Australian Open in Melbourne, in dem in den Achtelfinals dem Deutschen Mischa Zverev unterlag. Auf die Teilnahme am Masters-1000-Turnier in Miami musste Murray wegen eines lädierten Ellbogens verzichten.