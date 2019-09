Keine Sorge, sie werden zurückschlagen, wie sie das schon so oft getan haben in den letzten Jahren.

Rod Laver: Was soll ich sagen? Ich liebe das Spiel, ich habe es immer geliebt, und werde es immer lieben. Bei den US Open überreichten Sie Sieger Rafael Nadal den Pokal.

Rod Laver, Spitzname «Rocket», kam 1938 in Rockhampton, Australien, zur Welt. Der Linkshänder gewann 20 Grand-Slam-Titel, 11 im Einzel, 6 im Doppel, 3 im gemischten Doppel. 1962 und 1969 gewann Laver jeweils alle vier Major-Turniere im gleichen Kalenderjahr. Er ist bis heute der einzige Mann, dem dieses Kunststück gelungen ist. Der 81-Jährige hat wohl nur deshalb nicht mehr Grand-Slam-Turniere gewonnen, weil er ab 1963 Profi und damit von der Teilnahme bei Major-Turnieren ausgeschlossen war, zu denen nur Amateure Zugang hatten. Mit Australien gewann Laver fünf Mal den Davis Cup, er triumphierte bei über 200 Turnieren und gilt als bester Spieler des 21. Jahrhunderts. 1971 war er der erste Tennis-Spieler, der mehr als eine Million Dollar Preisgeld eingespielt hat. 1981 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen, 2000 wurde der Centre Court der Australian Open in Melbourne nach ihm benannt. Rod Laver ist Vater eines Sohnes und lebt heute überwiegend in Kalifornien.

Wenn es jemand kann, dann Roger. Es scheint ihm gut zu gehen und das ist, was zählt. Wenn man das Spiel so sehr liebt wie er, geht das gut. Ich gebe Roger auch sehr gute Chancen, im Januar in Melbourne noch einmal die Australian Open zu gewinnen. Nadal und Djokovic beenden ihre Karriere vielleicht mit mehr Titeln als Federer. Warum gilt er für viele trotzdem als Grösster? Nadal, Djokovic und Federer sind alle grosse Champions. Aber Roger überragt das Tennis, diesen Weltsport, und den Sport allgemein in einer Art und Weise, wie das vor ihm keiner in der Geschichte getan hat. Er ist der anerkannteste Sportler der Welt und ein Aushängeschild für dieses grossartige Spiel. Ich fühle mich geschmeichelt, dass er den Laver Cup aus der Taufe gehoben hat und bewundere sehr, was Roger alles tut, um die Geschichte zu ehren.

Das würde ich ganz bestimmt nie über mich selber sagen. Ja, ich hatte eine gute Karriere mit den beiden Grand Slams 1962 und 1969 als Höhepunkte. Bei den US Open sagte mir jemand, das sei der älteste bestehende Rekord in der Welt des Sports – das erfüllt mich natürlich schon mit Stolz.

Die dritte Ausgabe des Laver Cups findet in Genf statt. Welche Beziehung haben Sie zur Schweiz?

Ich war ein paar Mal hier und spielte bei den Turnieren in Lausanne und Gstaad. Die Schweiz ist ein magisches Land, die Menschen interessieren sich fürs Tennis. Und natürlich verbindet mich Roger mit der Schweiz. Er und sein Manager Tony Godsick kamen vor vier Jahren mit der Idee des Laver Cups auf mich zu. Sie wollten meinen Namen dafür benutzen. Und bis jetzt ist es eine Erfolgsgeschichte.

Tennis ist ein Einzelsport, geprägt von Rivalitäten. Wie speziell ist es, diese Rivalen beim Laver Cup im gleichen Team zu sehen?

Es ist ein grossartiges Format – sechs Champions auf beiden Seiten, Europa gegen den Rest der Welt. Was speziell ist: Der Laver Cup kann erst am Sonntag entschieden werden. Ich glaube, das ist ein gutes Format. Es berührt mich besonders, zu sehen, wie sehr der Teamgedanke gelebt wird. Fred Stolle, ein grosser Champion aus meiner Zeit, sagte mir nach dem letzten Laver Cup in Chicago, das sei der beste Tennis-Anlass, den er in den letzten 50 Jahren besucht habe.

Können Sie sich daran erinnern, wann und wo Sie Roger Federer zum ersten Mal getroffen haben?

Das war 2006 in Melbourne bei den Australian Open, zu Beginn der zweiten Woche. Mein heutiger Manager und Tony Roche, ein guter Kumpel von mir und damals Rogers Trainer, haben das Treffen arrangiert. Wir wurden also quasi verkuppelt. Es hat sofort klick gemacht, und wir haben uns sofort verstanden. Danach trafen wir uns nach jedem seiner Spiele, bis zum Final. Ich hatte dann die Ehre, ihm den Pokal in der Rod Laver Arena zu überreichen. Das war für uns beide ein sehr emotionaler Moment.