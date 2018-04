Jonas Hector kommt am 27. Mai 1990 nicht als Fussballgott zur Welt. Er beginnt zwar acht Jahre nach der Geburt beim saarländischen SV Auersmacher zu kicken. Das ist zwar nicht die grosse Fussballwelt. In einer Zeit, in der auf der Suche nach Wunderkindern jeder Winkel dieser Fussballwelt ausgeleuchtet wird, aber auch kein Hindernis. Nur: Hector bleibt im Schatten. Macht nichts. Kicken tut er trotzdem gern, ausserdem will er Abitur machen.

Im Sommer 2010, mit 22, wechselt Hector dann doch zu einem Profiklub. Der 1. FC Köln verpflichtet ihn für die zweite Mannschaft. Das ist kein grosses Ding. Aber Hector macht Jahre später eines daraus. Zwei Saisons in der zweiten Mannschaft, zwei Saisons mit der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga. Sein Aufstieg ist aller Ehren wert. Aber Superstar? Nicht ganz. Im Garten Eden zaubern die anderen. In einer Zeit, in der Spieler schon mit 17 oder 18 in der 1. Bundesliga auftauchen, wirkt Hector bei seinem Debüt mit 24 wie einer, der ein paar Mal sitzengeblieben ist. Aber vielleicht ist gerade dieses Sitzenbleiben entscheidend für seinen Weg zum Fussballgott.

Aus Hector ist zwar kein prätentiöser Spektakelspieler geworden. Aber als mannschaftsdienlicher Arbeiter auf der linken Abwehrseite hat er es immerhin geschafft, ein unverzichtbarer Wert für Bundestrainer Jogi Löw zu werden. Allein das macht ihn auf dem Transfermarkt zu einem begehrten Mann. Erst recht, weil ja sein 1. FC Köln nächste Saison höchstwahrscheinlich in der zweiten Liga spielt. Doch was macht Hector? Er wechselt nicht nach München, nicht nach Dortmund. Er verlängert in Köln. Aus Dankbarkeit, aber auch aus Verantwortungsbewusstsein. Und das in einer Zeit, in der Spieler wie Aubameyang streiken, um den Klub zu wechseln. Fussballgott wird nicht, wer am häufigsten das Tor trifft.