Tasar erlöst sich und den FCL mit seinem ersten Tor nach persönlichem Fehlstart

Tasar war nach dem erlösenden Treffer nicht mehr zu halten. Er rannte Richtung Trainerbank, dort stoppte ihn der aus seinem Tor eilende Goalie Marius Müller. Tasar und der Schlussmann zelebrierten den zweiten FCL-Sieg im Wallis in diesem Kalenderjahr und den dritten Vollerfolg dieser Saison.

Nach einem missglückten Einwurf des ebenfalls eingewechselten Christian Schwegler köpfelte Sion-Verteidiger Ayoub Abdellaoui den Ball unbedarft zentral vor die Strafraumgrenze. Varol Tasar nahm das Geschenk mit einem Rechtsschuss dankend an, der Ball schlug unhaltbar für Fayulu in der hohen Torecke ein. Knapp vier Minuten brauchte Tasar, um das 2:1-Siegtor zu erzielen.

Erst in der 80. Minute kam Tasar für den auf dem vereisten Terrain nicht richtig zur Geltung gekommenen Regisseur Louis Schaub ins Spiel. Kaum auf dem Platz, erspielte sich Tasar eine Torchance. Sion-Goalie Timothy Fayulu parierte jedoch stark. Direkt davor hatte der 21-jährige Kongolese aus Genf bereits mit tollen Reflexen gegen Dejan Sorgic und Filip Ugrinic reagiert.

Der 24-jährige Varol Tasar war Anfang Oktober mit grossen Erwartungen aus Genf zum FC Luzern gestossen. Der schnelle, dribbelstarke und schussgewaltige Neuzugang mit Vergangenheit bei Servette und Aarau hatte vor dem Auswärtsspiel gegen Sion mehr enttäuscht als brilliert. So musste der Deutsch-Türke aus Waldshut die Partie im Wallis lange Zeit von aussen beobachten.

, ist der nunmehr fünffache Saisontorschütze überzeugt. Coach Fabio Celestini sagte: «Varol Tasar hat ein super Tor zum 2:1-Sieg geschossen. Seine Geschichte passt zu jener der Mannschaft: Nach persönlich schwierigen Momenten gegen den FC Zürich und zuletzt gegen YB hat er nun gegen Sion für die Erlösung gesorgt. Dieses Erfolgserlebnis tut ihm und dem ganzen Team gut.»

Erst am vergangenen Sonntag hatte Tasar gegen den Meister Young Boys das 0:1 mit einem klaren Foul gegen Christian Fassnacht im Strafraum massgeblich mitverschuldet. Zur Halbzeit des am Ende 2:3 verlorenen Heimspiels gegen die Berner musste Tasar draussen bleiben. Ähnlich war es dem beidfüssigen Aussenangreifer schon bei der 0:2-Niederlage gegen den FCZ ergangen. Im Letzigrund hatte er mit einem fatalen Fehlpass auf den gegnerischen Stürmer Blaz Kramer die Hauptschuld am penaltywürdigen Foul von FCL-Captain Lucas Alves gegen den Slowenen. Für das Notbremsefoul wurde der Brasilianer Lucas nach 20 Minuten des Feldes verwiesen – und Benjamin Kololli nutzte den fälligen Elfmeter zur Führung der Zürcher.

Von Lucas musste sich Tasar anschliessend den berechtigten Vorwurf anhören, dass er schuld sei an der Roten Karte. Schon vor Ablauf der ersten halben Stunde musste auch der FCL-Offensivmann Tasar vom Platz: Trainer Celestini hatte ihn aus taktischen Gründen und bestimmt auch für eine Denkpause vom Rasen genommen.

Carbonell, das andere Sorgenkind, bekam eine 90-minütige Denkpause

Tasar ist nun aber dank seines Premierentores im Aufwind. Ein anderes Luzerner Sorgenkind, der Spanier Alex Carbonell, bekam in Sion dagegen eine Denkpause, er musste den gesamten Match von aussen zuschauen. Immer noch nicht fit ist der Millioneneinkauf Samuel Alabi. Der 20-jährige Angreifer aus Ghana, der im Spätsommer via Ashdod aus Israel zum FCL stiess, spürt offenbar wieder Schmerzen im Knie. Alabi stand bislang erst einmal während neun Minuten für den FCL im Einsatz.

Dankbar ist dagegen Varol Tasar, dass er nach seinen am Ende schlechten Erfahrungen bei Servette mit Fabio Celestini einen neuen Coach erhalten hat, «der ein super Trainer ist». Nach dem Abpfiff im Tourbillon umarmten sich Tasar und Celestini.