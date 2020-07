Swiss Tennis Pro Cup: Patty Schnyder misst sich mit Martina Hingis, und Heinz Günthardt kommt vom Windsurfen aus Schweden

Hingis und Schnyder erreichten 1998 mit der Schweiz den Fed-Cup-Final, den man gegen Spanien verlor. Schnyder gehörte zwar lange zu den Top Ten der Weltrangliste, stand aber meistens doch im Schatten der noch erfolgreicheren Hingis. Gleichwohl freut sich die Baselbieterin, in den Schoss der Tennisfamilie zurückzukehren, wenn auch nur vorübergehend. «Wir haben viel zusammen erlebt, das schweisst zusammen», sagt sie. Seit einem halben Jahr spiele sie zwei Mal in der Woche Tennis, allerdings nur aus Plausch, und um auf andere Gedanken zu kommen, wie sie betont.

Beim Swiss Tennis Pro Cup in Biel treten bei den Frauen zwei Dreierteams gegeneinander an. Das Team Rot bilden Belinda Bencic, Stefanie Vögele und Martina Hingis. Sie messen sich mit Team Weiss um Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Patty Schnyder. Die Baselbieterin wurde im letzten Sommer zum zweiten Mal Mutter und lebt seit geraumer Zeit in der Nähe von Hannover. Ihre Teilnahme in Biel, wo sie auf Hingis trifft, verbindet die 41-Jährige mit Sommerferien in der Schweiz. Fraglich ist, ob sie ihre Eltern Willy und Iris dabei treffen kann. Diese verbringen drei Viertel des Jahres in Mexiko und sitzen dort wegen der Coronapandemie derzeit fest.

Günthardt stand quasi unter Hausarrest

Radikal verändert hat sich im letzten Halbjahr auch das Leben von Heinz Günthardt. Erst sass er in Frankreich fest, danach in Schweden. Erst am Mittwoch erfuhr er, dass er nun wieder in die Schweiz einreisen kann, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Als ihn Verbandspräsident René Stammbach angerufen habe, sei er beim Windsurfen gewesen, sagt Günthardt. «In Frankreich stand ich sieben Wochen unter Hausarrest, die ich nicht missen möchte.» Die Pause habe ihm ermöglicht, einen Schritt zurück zu machen und sich zu fragen: «Wer bin ich und was will ich?»

Ganz anders geht Henri Laaksonen mit dieser Frage um. Er wolle sich lieber nicht zu viele Gedanken machen. Seit Mitte März hat er keinerlei Einkommen mehr. Die 12'000 Pfund Preisgeld, die er von Wimbledon erhält, bezeichnet er als «schöne Geste». Laaksonen trainierte drei Monate in Finnland, danach eine Woche in Prag. Geld verdienen will er ab Mitte August auf der Challenger-Tour wieder. Und ab kommender Woche im Interclub, wo er für den Zürcher Club TC Sonnenberg antreten wird. Und er hofft, doch noch ins Hauptfeld der US Open aufzurücken.