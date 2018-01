Peter Schröcksnadel, 76-jähriger Präsident des österreichischen Skiverbands, erklärte der Zeitung «Standard», was er von Lindsey Vonns Traum, gegen Männer zu fahren, hält: «Lake Louise ist ihre Lieblingsstrecke, aber keine Herausforderung. Dort fahre auch ich runter. Sie soll in Kitzbühel fahren, das wäre ein richtiger Vergleich.» Ganz nach dem Motto: Abfahrt kann jeder (und jede). Die Abfahrt auf der Streif können nur echte Männer.

Wann ist ein Mann ein Mann? Marcel Hirscher hat sechsmal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Siegt er am Sonntag im Slalom in Kitzbühel, wäre es sein 54. Weltcupsieg. Damit würde er zu Hermann Maier aufschliessen. Österreichs Ski-Held stichelt in der «Sportbild»: «Zu einer perfekten Karriere gehört ein Abfahrtssieg. Wenn man in Kitz gewinnt, sollte man auch Olympiasieger werden. Zum guten Ton gehört eigentlich die komplette Sammlung.»

Ganz nach dem Motto: Slalom, Riesenslalom und Super-G kann jeder (und jede). Die Abfahrt auf der Streif können nur echte Männer. Und Supermänner gewinnen in Kitzbühel. Maier gelang das 2001.

Wird Feuz zum Supermann?

Beat Feuz kann am Samstag zum Supermann werden. 2016 war er auf der Streif in der Abfahrt schon Zweiter. Im Jahr 2017 stürzte er mit Bestzeit in der Traverse vor dem Ziel. Doch einstimmen in die Diskussionen will er nicht. Er sagt einzig: «Kitzbühel ist die schwierigste Strecke der Welt, neben dem Lauberhorn der Klassiker schlechthin.» Kurz: Natürlich will Feuz gewinnen. Nicht aber um sich maskuliner zu fühlen, sondern «weil es ein super Rennen ist, das jeder Abfahrer sehr gerne gewinnen würde».