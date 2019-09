Der französische Fussballmeister Paris St. Germain ist dank Doppelpacker Angel di Maria erfolgreich in die nächste Mission Champions-League-Titel gestartet. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, die neben dem gesperrten brasilianischen Superstar Neymar auch ohne die weiterhin verletzten Kylian Mbappe und Edinson Cavani auskommen musste, gewann das mit Spannung erwartete Auftaktspiel gegen Real Madrid überraschend klar mit 3:0 (2:0). Thomas Meunier (90.+1) sorgte neben di Maria (14., 33.) für die Pariser Tore.

PSG fehlten die beiden nominell stärksten Offensivkräfte - Kylian Mbappé ist verletzt, Neymar war gesperrt -, aber dank dem fabelhaften Auftritt von Angel Di Maria fiel dies kaum ins Gewicht. Der argentinische Routinier verwertete nach 14 Minuten eine flache Hereingabe von Juan Bernat mit einer ansatzlosen Direktabnahme und traf nach 33 Minuten mit einem platzierten Schlenzer aus 20 Metern. Zwei Minuten nach der 2:0 glückte Gareth Bale das vermeintliche Anschlusstor. In der VAR-Analyse machte der Schiedsrichter jedoch ein Hands in der Entstehung aus. Das 3:0 des Belgiers Thomas Meunier in der Nachspielzeit tat nichts mehr zur Sache.

In der Neuauflage des Achtelfinals der Vorsaison verspielte der italienische Rekordmeister Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo beim spanischen Vizemeister Atletico Madrid eine Zwei-Tore-Führung und kam nur zu einem 2:2 (0:0). Juan Cuadrado (48.) mit einem Schuss in den Winkel und Blaise Matuidi (65.) trafen für die Bianconeri. Dank Stefan Savic (70.) und Hector Herrera (90.) gelang dem Heimteam noch der Ausgleich.

Der englische Meister Manchester City hatte bei Schachtjor Donezk keine Mühe. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich beim ukrainischen Serienmeister 3:0 (2:0) durch. Riyad Mahrez (24.) brachte die Gäste mit einem Abstauber in Führung - Nationalspieler Ilkay Gündogan hatte zuvor den Pfosten getroffen. Gündogan (38.) machte es noch vor der Pause besser und erhöhte. Gabriel Jesus (76.) traf zum Endstand.

Partie verpasst? Die Tore des Spiels PSG - Real und weitere Treffer gibt es im Liveticker dank Twitter-Videos zum Nachschauen: