Nach dem Sieg gegen die Weltnummer 54, die im Vorjahr in Monte Carlo Novak Djokovic geschlagen hat, trifft Wawrinka in den Achtelfinals nun auf den Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 27). Der Südamerikaner hat in dieser Saison das Sandplatzturnier von São Paulo gewonnen.

Gegen Linkshänder Vesely, der auf Sand letzte Woche das Turnier von Marrakesch bestritt und dabei die Halbfinals erreichte, hatte die Weltnummer 3 Wawrinka wohl mehr Mühe als vielleicht erwartet, doch richtig in Bedrängnis kam er nicht. Nach dem Satzausgleich des Tschechen lag Wawrinka im entscheidenden dritten Satz stets in Führung; das wegweisende erste Break gelang ihm bereits im vierten Game zum 3:1.

Wawrinka hat das Turnier in Monte Carlo 2014 dank einem Sieg im Final gegen Roger Federer gewonnen, zuletzt scheiterte er an der Côte d'Azur jedoch zweimal vor den Halbfinals; im letzten Jahr in der Runde der letzten acht an Rafael Nadal.

Murray kehrt mit Sieg zurück

Nach Stan Wawrinka überstand auch die Weltnummer 1 Andy Murray die zweite Runde. Murray bekundete nach seiner verletzungsbedingten Wettkampfpause beim 7:5, 7:5-Sieg über den Luxemburger Gilles Muller einige Mühe. Der Führende der Weltrangliste, der wegen einer Verletzung am rechten Ellenbogen seit dem 12. März keinen Ernstkampf mehr bestritten hatte, trifft in den Achtelfinals nun auf Albert Ramos-Viñolas. Ramos-Viñolas (ATP 24) siegte gegen Carlos Berlocq 6:2, 6:2. Für Murray, der in Monte Carlo bisher dreimal den Halbfinal erreichte, ist es das erste Duell mit dem Spanier.