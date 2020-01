Stan Wawrinka scheitert in den Viertelfinals an Alexander Zverev

Endstation Viertelfinals. Stan Wawrinka verliert gegen den Deutschen Alexander Zverev (ATP 7) nach 2:00 Stunden mit 6:1, 3:6, 4:6, 2:6 und verpasst seinen ersten Grand-Slam-Halbfinal seit Roland Garros 2017. Während Wawrinka mit fortlaufender Spieldauer abbaut, gewinnt Zverev, der zuvor noch keinen Satz hatte abgeben müssen, in seinem zweiten Grand-Slam-Viertelfinal immer mehr Sicherheit.

Wawrinka hatte zu Turnierbeginn unter einer hartnäckigen Grippe gelitten und musste in der zweiten Runde gegen Andreas Seppi und in den Achtelfinals gegen den Mitfavoriten Daniil Medewedew (ATP 4) jeweils fünf Sätze bestreiten.

Stan Wawrinka stand in Melbourne nach Roland Garros und den US Open im Vorjahr bereits zum dritten Mal seit seinen zwei Eingriffen am linken Knie im Spätsommer 2017 in den Viertelfinals eines Grand-Slam-Turniers. Letztmals nahm er er vor zweieinhalb in Paris diese Hürde.

Damals erreichte Wawrinka, der im März 35 Jahre alt wird, den Final, in dem er Rafael Nadal in drei Sätzen unterlag. Bei den Australian Open, bei denen 2014 seinen ersten von drei Grand-Slam-Titeln gewonnen hatte, sagte Wawrinka, er spiele so gut Tennis wie letztmals vor den Operationen.

Alexander Zverevs Premiere