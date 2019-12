Sportliche Aufsteller des Jahres: Skirennfahrerin und Sprinterin steigen auf in neue Sphären

Das muss man zuerst einmal können: ohne einen einzigen Podestplatz im Weltcup gleich zwei Medaillen an den Weltmeisterschaften gewinnen. Dennoch war es kein Zufall, dass die Schwyzerin Corinne Suter an den alpinen Ski-Titelkämpfen in Åre in der Abfahrt auf Rang 2 und im Super-G auf Platz 3 fuhr. Es war viel mehr der Moment, in dem die klassische Trainingsweltmeisterin zur wahren Hauptdarstellerin mutierte. Nur eines änderte sich während der magischen Suter-Tage in Schweden nicht: die Tränen der Protagonistin im Ziel.

Wie oft sah man die 25-Jährige in der Vergangenheit nach einem Rennen vor Enttäuschung weinen, wenn sie die hohen Erwartungen und die eigenen Ansprüche wieder nicht ins erhoffte Resultat umwandeln konnte. Das grosse Talent Suter scheiterte eins ums andere Mal an ihrer Verbissenheit und ihren Zweifeln.

Und dann kam Åre. Diesmal weinte Corinne Suter vor Glück. Auf einmal begegnete man einer lockeren, einer selbstbewussten Athletin, die den Druck abstreifte und ihr Können im entscheidenden Moment unter Beweis stellte. Ihre zwei Medaillen rechtfertigte sie seither mehrmals – etwa mit vier Podestplätzen im Weltcup.

