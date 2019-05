Offenbar macht dem fünffachen Sieger ein Virus zu schaffen. Die Weltnummer 2 würde am Mittwoch nach einem Freilos auf den kanadischen Aufsteiger des Jahres, Félix Auger-Aliassime (18, ATP 30) treffen. Erstaunlich: Seit seinem Debüt 2003 hat Rafael Nadal das Turnier in der spanischen Hauptstadt noch nie verpasst. 2005, 2010, 2013, 2014 und 2105 holte er jeweils den Titel.

Am Sonntag verabschiedete er noch Landsmann David Ferrer, der in Madrid sein letztes Turnier bestreitet. Doch nun steht hinter der Teilnahme von Rafael Nadal beim Masters-1000-Turnier in der spanischen Haupstadt ein Fragezeichen. Den obligatorischen Medientermin ab Mittag liess Nadal auf unbestimmte Zeit verschieben. Das auf 15.00 Uhr terminierte Training sagte er ab.

Zwar erreichte der 32-Jährige bei den Australian Open den Final, wartet aber noch immer auf den ersten Titel in diesem Jahr. Letztmals hatte Nadal vor 14 Jahren zu diesem Zeitpunkt der Saison noch keinen Titel gewonnen. Wegen einer Verletzung am Handgelenk hatte Nadal rund einen Monat pausiert. In Monte Carlo und Barcelona scheiterte er jeweils in den Halbfinals.