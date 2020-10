Spielabbruch in extremis verhindert: Der FC Aarau muss vor dem ersten Saisonsieg zittern

Plötzlich Aufregung, neben, nicht auf dem Platz: Mit Blaulicht fährt das Feuerwehrauto am Samstagabend kurz nach 20 Uhr am Stadion Brügglifeld vor, die Männer in Uniform hasten an den Brennpunkt, wo Rauch aufsteigt. Auch auf der Aarauer Spielerbank erfährt man schnell vom Vorfall und hofft beim Stand von 2:0 gegen Chiasso und mit dem ersten Saisonsieg vor Augen inständig, dass die Sache glimpflich ausgeht und es nicht zum Spielabbruch kommt.

Direktbeteiligte erzählen später, viel habe nicht gefehlt, und es wäre wieder gekommen wie am 13. März 2017, als das Heimspiel gegen den FC Zürich wegen eines Stromausfalls im gesamten Stadion abgebrochen werden musste. Dieses Mal bleibt es dank des raschen Eingreifens aufmerksamer Beobachter und der Feuerwehr beim Brand im Sicherungskasten des Flutlichtmastens in der Totomat-Kurve und beim Ausfall «nur» dieser Lichtquelle, ein Kurzschluss wie anno dazumal wird in extremis verhindert.

Riesenerleichterung bei Feuerwehr und Stadionverantwortlichen! Das gilt auch für die sportlichen Akteure des FC Aarau: Nicht genug, dass sie sich während der zweiten Halbzeit auf dem Rasen mit allen Mitteln gegen den Verlust des ersten Saisonsieges stemmen müssen. Selbiges droht aus Gründen, die sie nicht beeinflussen konnten.

Erster Heimsieg unter Trainer Stephan Keller

Das «Wie» interessiert in den Momenten nach dem Schlusspfiff niemanden, in den Aarauer Reihen ist man einfach nur froh über den ersten Meisterschaftssieg und die ersten Punkte in der neuen Saison. «Sehr, sehr, sehr wichtig», sagt stellvertretend Mittelfeldspieler Olivier Jäckle und unterstreicht die Worte mit heftigem Nicken.