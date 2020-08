«Fortuna war nicht auf unserer Seite» – FC Lenzburg wird vom Pech verfolgt

Zwei Tage später ist Trainer Samuel Drakopoulos noch immer fassungslos: «Dieses Spiel hätten wir niemals verlieren dürfen. Das war mehrheitlich Einbahnfussball, wir haben mindestens zehn hochkarätige Chancen ausgelassen und wurden dann in der Verlängerung mit einem Konter dafür bestraft. Der Gegner hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn wir acht Tore geschossen hätten. Aber so ist Fussball, Fortuna war nicht auf unserer Seite.»

Dabei gab sich die Aargauer Equipe von Neo-Trainer Samuel Drakopoulos jedoch keine Blösse: Gleich mit 5:0 fertigten die Lenzburger den Drittligisten FC Selzach ab. Doch tatsächlich war damit der Einzug noch nicht gefestigt. Da den regionalen Verbänden nur sieben Plätze zustehen und es bei einer Quali-Runde mit 16 Mannschaften einen Sieger zu viel gab, mussten zwei Mannschaften erneut in den sauren Apfel beissen: Der FC Lenzburg und der FC Dürrenast. Und so nahm das Lenzburger Drama seinen Lauf. Die Partie gegen den unterklassigen Verein aus Thun ging mit 1:2 nach Verlängerung verloren.

Härtetest kann zum Vorteil werden

Und so endet der Traum vom Cup-Fussballfest in Lenzburg gegen einen grossen Cup-Gegner in diesem Jahr. Jammern ist für den neuen Lenzburg-Trainer jedoch keine Option: «Natürlich ist nicht immer alles fair in Zeiten von Corona, aber man muss die Situation so akzeptieren wie sie ist. Ich konnte auch nicht verstehen, warum es beim Abbruch keine Auf- und Absteiger gab. Da wurden die falschen Vereine belohnt. Aber es wäre nun falsch zu sagen, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen. Wenn du gegen einen Drittligisten verlierst, dann bist du zurecht nicht im Hauptfeld. Aber man kann schon sagen, dass wir momentan viel Pech haben.»

Dass der FC Lenzburg in den letzten beiden Wochen tatsächlich vom Unglück verfolgt ist, widerspiegelt sich auch im Kader: Bei der Quali-Partie am Samstag zog sich mit Fidan Tafa der gefährlichste Lenzburger Torschütze eine Adduktoren-Verletzung zu. Damit muss Drakopoulos bereits auf vier Schützlinge verzichten.