Das sind die Resultate im Aargauer 2.- und 3.-Liga-Fussball von diesem Wochenende

Ergebnisse 2. Liga

FC Gränichen - FC Mutschellen 0:1 - Mutschellen setzt Siegesserie auch gegen Gränichen fort – Roger Pfyl trifft zum Sieg

FC Suhr - FC Sarmenstorf 3:2 - Suhr bezwingt Sarmenstorf – Enis Yavuzcan mit Siegtor

FC Lenzburg - FC Fislisbach 0:2 - Favoritensieg bei Fislisbach gegen Lenzburg

FC Othmarsingen - FC Oftringen: Sonntag, 14:30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen

FC Wettingen - FC Schönenwerd-Niedergösgen: Sonntag, 14:30 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen

FC Kölliken - FC Wohlen 2 - verschoben

Tabelle: 1. FC Mutschellen 9 Spiele/21 Punkte (20 Strafpkt., 24:13). 2. FC Fislisbach 9/17 (8, 20:16). 3. FC Suhr 9/17 (10, 31:17). 4. FC Niederwil 9/16 (18, 23:19). 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 8/15 (15, 24:15). 6. FC Wettingen 8/14 (32, 20:16). 7. FC Gränichen 10/14 (17, 18:22). 8. FC Oftringen 9/12 (16, 18:24). 9. FC Kölliken 9/10 (30, 20:24). 10. FC Sarmenstorf 9/9 (22, 18:20). 11. FC Othmarsingen 8/8 (14, 16:30). 12. FC Wohlen 2 8/8 (19, 15:15). 13. FC Rothrist 9/7 (45, 13:18). 14. FC Lenzburg 8/6 (19, 10:18). 15. FC Gontenschwil 8/5 (23, 15:18).

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 1

FC Gontenschwil 2 - FC Lenzburg 2 3:5 - Lenzburg mit drei Punkten auswärts gegen Gontenschwil

FC Seon 1 - SC Schöftland 2 2:0 - Erfolg für Seon gegen Schöftland

FC Rupperswil 1 - FC Entfelden 1 5:4 - Aussenseiter Rupperswil gewinnt gegen Entfelden – Siegtreffer in allerletzter Minute

FC Frick 1a - FC Küttigen 1 4:2

FC Aarburg 1 - KF Liria 3:3

FC Beinwil am See 1 - FC Menzo Reinach 1: Sonntag, 15:00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See

HNK Adria Aarau - FC Buchs 1 - verschoben

Tabelle: 1. FC Frick 1a 10 Spiele/23 Punkte (15 Strafpkt., 29:11). 2. FC Entfelden 1 10/20 (6, 29:14). 3. FC Küttigen 1 10/20 (16, 35:17). 4. FC Menzo Reinach 1 8/19 (10, 41:11). 5. SC Schöftland 2 9/16 (17, 30:15). 6. FC Beinwil am See 1 8/15 (11, 24:15). 7. HNK Adria Aarau 9/13 (37, 14:17). 8. FC Rupperswil 1 10/13 (25, 31:25). 9. FC Seon 1 10/13 (26, 20:20). 10. FC Lenzburg 2 10/12 (11, 21:27). 11. FC Buchs 1 7/9 (11, 14:18). 12. FC Gontenschwil 2 9/7 (6, 25:39). 13. FC Aarburg 1 8/1 (16, 8:50). 14. KF Liria 10/1 (62, 8:50).

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 2

FC Mellingen 1 - FC Windisch 1 0:3 - Erneuter Sieg für Windisch gegen Mellingen

FC Brugg 1 - FC Döttingen 6:1 - Sebastian Marku führt Brugg mit drei Toren zum Sieg gegen Döttingen

FC Baden 1897 2 - FC Muri 2 2:1

SV Würenlos 1 - FC Bremgarten 1: Sonntag, 17:00 Uhr, Tägerhard, Würenlos

FC Koblenz 1 - FC Frick 1b - verschoben

FC Wettingen 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 - verschoben

FC Würenlingen 1 - FC Neuenhof 1 - verschoben

Tabelle: 1. FC Windisch 1 10 Spiele/30 Punkte (28 Strafpkt., 33:6). 2. FC Brugg 1 10/20 (16, 28:19). 3. SV Würenlos 1 9/18 (15, 21:14). 4. FC Würenlingen 1 9/18 (27, 17:15). 5. FC Baden 1897 2 10/16 (19, 20:15). 6. FC Neuenhof 1 9/13 (38, 27:24). 7. FC Muri 2 10/13 (24, 20:20). 8. FC Frick 1b 9/12 (10, 20:22). 9. FC Wettingen 2 9/12 (16, 15:20). 10. FC Döttingen 10/12 (16, 20:32). 11. FC Mellingen 1 10/12 (20, 18:20). 12. FC Bremgarten 1 9/10 (12, 24:25). 13. FC Suryoye Wasserschloss 1 9/7 (26, 16:25). 14. FC Koblenz 1 9/0 (8, 11:33).

