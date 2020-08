Das sind die Resultate im Aargauer 2.- und 3.-Liga-Fussball vom vergangenen Wochenende

Ergebnisse 2. Liga

FC Wettingen - FC Lenzburg 1:1 - Boris Dabic rettet Wettingen einen Punkt gegen Lenzburg

FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Mutschellen 2:2 - Tor von Manuel Jungen sichert Mutschellen das Unentschieden gegen Schönenwerd-Niedergösgen

FC Rothrist - FC Wohlen 2 - 2:2 - Kein Sieger bei Rothrist und Wohlen

FC Oftringen - FC Niederwil - 1:5 - Oftringen verliert gegen Seriensieger Niederwil

FC Sarmenstorf - FC Fislisbach - 2:3 - Fislisbach holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Sarmenstorf

FC Othmarsingen - FC Kölliken - 2:6 - Kölliken gewinnt deutlich gegen Othmarsingen – Drei Treffer für Albert Marku

Tabelle (Stand Sonntag) :1. FC Niederwil 3 Spiele/9 Punkte (4 Strafpkt., 13:6). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 3/7 (6, 9:3). 3. FC Kölliken 2/6 (2, 8:3). 4. FC Mutschellen 3/5 (5, 8:4). 5. FC Rothrist 3/5 (10, 7:6). 6. FC Wettingen 2/4 (2, 6:3). 7. FC Wohlen 2 3/4 (8, 5:4). 8. FC Gränichen 2/3 (6, 3:5). 9. FC Fislisbach 3/3 (4, 6:10). 10. FC Othmarsingen 3/3 (6, 7:12). 11. FC Lenzburg 1/1 (0, 1:1). 12. FC Suhr 1/0 (2, 0:1). 13. FC Sarmenstorf 2/0 (3, 2:5). 14. FC Gontenschwil 2/0 (18, 3:5). 15. FC Oftringen 3/0 (5, 1:11).

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 1

FC Menzo Reinach - FC Buchs 1 4:1 - Altin Gashi führt Menzo Reinach mit drei Toren zum Sieg gegen Buchs

FC Beinwil am See 1 - FC Aarburg 1 - 8:1 - Alain Baumann führt Beinwil am See mit vier Toren zum Sieg gegen Aarburg

FC Seon 1 - FC Gontenschwil 2 - 4:4 - Last-Minute-Goal von Said Mortaza Hussaini bringt Seon Unentschieden gegen Gontenschwil

FC Entfelden 1 - FC Lenzburg 2 - 2:1

FC Rupperswil 1 - FC Küttigen 1 - 0:2 - Küttigen mit drei Punkten auswärts gegen Rupperswil

HNK Adria Aarau - FC Frick 1a - 2:1

SC Schöftland 2 - KF Liria - 10:1 - Patrick Rudin führt Schöftland mit drei Toren zum Sieg gegen Liria

Tabelle (Stand Sonntag): 1. HNK Adria Aarau 3 Spiele/9 Punkte (4 Strafpkt., 8:3). 2. FC Menzo Reinach 3/7 (4, 10:3). 3. FC Küttigen 1 3/7 (5, 7:3). 4. FC Entfelden 1 3/6 (3, 6:3). 5. FC Buchs 1 3/6 (3, 5:6). 6. FC Beinwil am See 1 3/6 (4, 13:6). 7. FC Frick 1a 3/4 (2, 10:3). 8. FC Rupperswil 1 3/4 (2, 6:4). 9. FC Seon 1 3/3 (5, 7:7). 10. SC Schöftland 2 3/3 (6, 12:8). 11. FC Lenzburg 2 3/2 (5, 4:5). 12. FC Gontenschwil 2 3/1 (3, 8:11). 13. KF Liria 3/0 (2, 1:17). 14. FC Aarburg 1 3/0 (5, 1:19).

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 2

FC Neuenhof 1 - FC Döttingen 1:2 - Döttingen holt sich die ersten drei Punkte gegen Neuenhof – Kevin Keller trifft zum Sieg

FC Würenlingen 1 - FC Koblenz 1 2:0 - Würenlingen setzt Siegesserie auch gegen Koblenz fort

FC Mellingen - FC Suryoye Wasserschloss 1 6:2 - Deutlicher Erfolg für Mellingen gegen Suryoye Wasserschloss

SV Würenlos 1 - FC Wettingen 2 4:0

FC Baden 1897 2 - FC Brugg 1 1:1

FC Windisch 1 - FC Frick 1b 2:1 - Windisch setzt Siegesserie auch gegen Frick fort – Slobodan Stoilovski trifft zum Sieg

FC Muri 2 - FC Bremgarten 1 - verschoben

Tabelle (Stand Sonntag): 1. SV Würenlos 1 3 Spiele/9 Punkte (3 Strafpkt., 10:4). 2. FC Windisch 1 3/9 (5, 9:3). 3. FC Würenlingen 1 3/9 (7, 7:2). 4. FC Baden 1897 2 3/7 (3, 9:2). 5. FC Neuenhof 1 2/3 (1, 8:5). 6. FC Döttingen 2/3 (1, 3:5). 7. FC Mellingen 2/3 (6, 6:5). 8. FC Frick 1b 3/3 (4, 5:5). 9. FC Brugg 1 3/2 (3, 5:6). 10. FC Wettingen 2 3/2 (6, 2:6). 11. FC Muri 2 1/1 (1, 0:0). 12. FC Bremgarten 1 2/0 (4, 4:10). 13. FC Koblenz 1 3/0 (2, 3:11). 14. FC Suryoye Wasserschloss 1 3/0 (4, 3:10).

