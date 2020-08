Das sind die Resultate im Aargauer 2.- und 3.-Liga-Fussball

Ergebnisse 2. Liga regional

Resultate: FC Suhr - FC Gränichen 0:1 (am Freitag). FC Rothrist - FC Fislisbach 3:2. FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Sarmenstorf 2:0. FC Gontenschwil - FC Niederwil 2:3. FC Oftringen - FC Mutschellen 0:4. FC Othmarsingen - FC Wohlen 2 2:1.

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 1

FC Aarburg 1 - FC Frick 1a 0:8 (0:4) - Längacker, Aarburg – Tore: 6. Roger Herzog 0:1. 20. Roger Herzog 0:2. 31. Meris Habibija 0:3. 39. Durim Ibrahimi 0:4. 54. Durim Ibrahimi 0:5. 60. Raphael Leuthard 0:6. 79. Thomas Keller (Penalty) 0:7.82. Lars Weidmann 0:8. –Aarburg: Onza Emanuele, Canikli Furkan, Condinho Marques André Filipe, Janjic Oliver, Lanz Patrick, Konac Gabriel, Fernandes Teixeira Joel, Cazimovic Liridon, Hasani Bleart, Ozan Ali Sahin, Ahmeti Meriton, – Frick: Herzog Gabriel, Würgler Sven, Schmid Valentin, Weidmann Jan, Meier Manuel, Herzog Roger, Weidmann Lars, Venzin Gian Luca, Leuthard Raphael, Habibija Meris, Ibrahimi Durim, – Verwarnungen: 78. Pedro Concalves Mendes.

Frick beginnt die Saison mit einem Kantersieg: Gegen Aarburg setzt es auswärts gleich einen 8:0-Sieg ab. Hier geht's zum Spielbericht.

SC Schöftland 2 - FC Menzo Reinach 1:5 (0:3) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 15. Altin Gashi 0:1. 21. Fatjan Lokaj 0:2. 46. Aid Murati 0:3. 52. Abdullah Naserizadeh 0:4. 63. Altin Gashi 0:5. 86. Roman Leuenberger 1:5. – Schöftland: Dörfler Julian, Bregenzer Dean, Pregla Garcia Lukas, Lüscher Yves, Müller Philipp, Aufdenblatten Nicolas, Mühlethaler Andrin, Chak Limpyrun, Miri Ahmad, Rudin Patrick, Schär Nick. – Menzo Reinach: Neziri Dardan, Fankhauser Lars, Lokaj Flakron, Hasanramaj Avni, Bucher Dario, Lokaj Fatjan, Murati Aid, Orana Meriton, Teke Oruc, Gashi Dardan, Gashi Altin. – Verwarnungen: 46. Ahmad Miri, 49. Flakron Lokaj, 56. Fatjan Lokaj, 63. Raphael Lüscher, 79. Kristian Feher.

Im ersten Spiel der neuen Saison siegt Menzo Reinach auswärts gegen Schöftland 5:1. Hier geht's zum Spielbericht.

HNK Adria Aarau - FC Gontenschwil 2 3:2 (1:1) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 36. Blendian Gashi 1:0. 38. Orhan Hadzic 1:1. 81. Toni Istuk Banic 2:1. 85. Michael Von Gunten 2:2. 90. Franjo Bajo (Penalty) 3:2. – Adria Aarau: Miskovic Antonio, Werfeli Olivier, Pacak David, Maric Josip, Mujakovic Mirel, Neumann Riccardo, Istuk Banic Toni, Ancic Franjo, Jukic Gabriel, Gashi Blendian, Bajo Franjo. – Gontenschwil: Holliger Michael, Bruder Fabian, Wetter Noé, Haller Dominic, Ulmann Basil, Von Gunten Michael, Jenni Sandro, Bolliger Jonas, Holenstein Roman, Enderlin Simon, Hadzic Orhan. – Verwarnungen: 50. Gabriel Jukic, 70. Franjo Ancic, 80. Dominic Haller, 87. Tarik Habibija.

Adria Aarau siegt gegen Gontenschwil – Entscheidung in der Schlussminute. Hier geht's zum Spielbericht.

FC Rupperswil 1 - KF Liria 4:0 (1:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 21. Florian Meier 1:0. 53. Valdrin Dvorani 2:0. 62. Valdrin Dvorani 3:0. 72. Manuel Dietiker 4:0. – Rupperswil: Zürcher Cédric, Roos Benjamin, Vontobel Jonathan, Bucher Laurin, Cerbone Davide, Meier Florian, Dietiker Manuel, Schurtenberger Lars, Hauser Joël, Ganarin Gabriel, Dvorani Valdrin. – Liria: Hasanaj Blerim, Murtezi Albin, Jetishi Shpejtim, Palushi Florian, Jusufi Avni, Murtezi Safet, Murtezi Bleon, Murtezi Mergim, Mujaj Arber, Spaqi Manuell, Halimi Liridon. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Rupperswil siegt zuhause gegen Liria: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:0. Hier geht's zum Spielbericht.

FC Beinwil am See 1 - FC Küttigen 1 1:3 (0:1) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 11. Julijan Todorovic 0:1. 65. Gian Reto Bleuel 0:2. 67. Joel Manuel Martins Serrano 0:3. 85. Bruno Merz 1:3. – Beinwil am See: Lovrenovic Davor, Holliger Dario, Eichenberger Felix, Merz Fabian, Merz Joel, Ott Claudio, Fessler Tim, Kanik Sertan, Schneeberger Manuel, Baumann Alain, Merz Bruno. – Küttigen: Wieland Severin, Stampfli Michael, Geissberger Fabian, Hügi Ryan, Schmid Cedric, Todorovic Julijan, Christ Janis, Martins Serrano Joel Manuel, Bürgisser Robin, Bleuel Gian Reto, Michot Etienne. – Verwarnungen: 31. Ryan Hügi, 64. Fabian Merz, 77. Felix Eichenberger, 86. Sertan Kanik.

Küttigen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Beinwil am See setzt es auswärts einen 3:1-Sieg ab. Hier geht's zum Spielbericht.

FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 1:1 (1:1) - Zelgli, Seon – Tore: 26. Yves Hablützel 1:0. 42. Till Pfister 1:1. – Seon: Hofer David, Coppola Gianluca, Suter Roger, Wildi Philipp, Zeig Fabian, Rezai Ali, Hablützel Yves, Rahimi Mojtaba, Faqirzade Ahmad, Keller Manuel, Hussaini Said Mortaza. – Lenzburg: Fischer Mischa, Stutz Laszlo, Pfister Till, Gözcü Ibrahim, Garofalo Mattia, Fernandes Figo Daniel, Steiner Tobias, Siegenthaler Dominic, Kohler Philipp, Vale Lucas, Gilbert Andrin. – Verwarnungen: 44. Mojtaba Rahimi, 47. Gianluca Coppola, 52. Daniel Fernandes Figo, 67. Prek Gjidodaj, 70. Mattia Garofalo, 84. Diego Alvarez, 84. Matthias Kokontis.

Seon und Lenzburg teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 1:1 aus. Hier geht's zum Spielbericht.

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 2

Resultate: FC Brugg 1 - FC Wettingen 2:2. FC Windisch 1 - FC Bremgarten 1 3:1. FC Würenlingen 1 - FC Frick 1b 3:1. FC Baden 1897 2 - FC Suryoye Wasserschloss 1 2:0. FC Mellingen - FC Döttingen verschoben. FC Neuenhof 1 - FC Muri 2 verschoben.

