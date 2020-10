Das sind die Resultate der Aargauer 2.- und 3.-Liga-Fussball von diesem Wochenende

Ergebnisse 2. Liga AFV

FC Lenzburg - FC Wohlen 2 1:2 - Pflichtsieg für Wohlen gegen Lenzburg – Später Siegtreffer durch Noel Romano

FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 1:2 - Sarmenstorf mit drei Punkten auswärts gegen Gontenschwil – Philipp Strebel als Matchwinner

FC Oftringen - FC Rothrist 3:1 - Pflichtsieg für Oftringen gegen Rothrist

FC Suhr - FC Mutschellen 3:1

FC Gränichen - FC Niederwil 0:1

FC Othmarsingen - FC Schönenwerd-Niedergösgen: Sonntag, 14:30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen

FC Wettingen - FC Fislisbach: Sonntag, 14:30 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen

Tabelle: 1. FC Mutschellen 11 Spiele/24 Punkte (34 Strafpkt., 27:17). 2. FC Niederwil 11/22 (29, 28:21). 3. FC Suhr 10/20 (16, 34:18). 4. FC Wettingen 10/20 (33, 23:16). 5. FC Oftringen 11/18 (19, 24:25). 6. FC Fislisbach 9/17 (12, 20:16). 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/16 (19, 27:19). 8. FC Wohlen 2 10/14 (27, 20:18). 9. FC Gränichen 12/14 (31, 20:26). 10. FC Sarmenstorf 11/12 (33, 20:23). 11. FC Kölliken 10/10 (37, 22:28). 12. FC Othmarsingen 10/9 (20, 18:35). 13. FC Rothrist 11/8 (48, 16:23). 14. FC Gontenschwil 10/6 (28, 19:23). 15. FC Lenzburg 10/6 (28, 12:22).

Alle Details zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Seite des AFV.

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 1

FC Seon 1 - FC Buchs 1 1:3 - Buchs setzt Siegesserie auch gegen Seon fort

FC Beinwil am See 1 - KF Liria 10:0 - Fabian Merz und Alain Baumann führen Beinwil am See zum Sieg gegen Liria

FC Entfelden 1 - SC Schöftland 2 5:0 - Deutlicher Erfolg für Entfelden gegen Schöftland

FC Frick 1a - FC Gontenschwil 2 9:2

FC Rupperswil 1 - FC Menzo Reinach 1 0:6

HNK Adria Aarau - FC Lenzburg 2 3:2

Tabelle: 1. FC Menzo Reinach 1 11 Spiele/28 Punkte (14 Strafpkt., 52:11). 2. FC Entfelden 1 12/26 (20, 37:16). 3. FC Frick 1a 12/26 (22, 40:16). 4. FC Küttigen 1 11/23 (20, 43:18). 5. HNK Adria Aarau 11/19 (40, 22:20). 6. FC Beinwil am See 1 12/19 (13, 36:20). 7. FC Buchs 1 10/18 (13, 22:20). 8. SC Schöftland 2 12/18 (19, 33:23). 9. FC Lenzburg 2 12/15 (17, 28:31). 10. FC Rupperswil 1 12/14 (30, 32:32). 11. FC Seon 1 12/13 (40, 21:26). 12. FC Gontenschwil 2 12/7 (11, 29:60). 13. FC Aarburg 1 9/1 (27, 9:55). 14. KF Liria 12/1 (71, 9:65).

Alle Details zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.

Ergebnisse 3. Liga, Gruppe 2

FC Mellingen 1 - FC Muri 2 3:5 - Muri mit drei Punkten auswärts gegen Mellingen

FC Windisch 1 - FC Neuenhof 1 10:0 - Jafari Omid führt Windisch mit drei Toren zum Sieg gegen Neuenhof

FC Baden 1897 2 - FC Döttingen 6:0 - Erneuter Sieg für Baden 1897 gegen Döttingen

FC Würenlingen 1 - FC Bremgarten 1 2:2 - Penaltytor bringt Würenlingen Unentschieden gegen Bremgarten

SV Würenlos 1 - FC Frick 1b 1:1

FC Wettingen 2 - FC Koblenz 1 6:1

Tabelle: 1. FC Windisch 1 11 Spiele/33 Punkte (35 Strafpkt., 43:6). 2. FC Würenlingen 1 11/22 (57, 22:19). 3. SV Würenlos 1 12/22 (23, 29:20). 4. FC Baden 1897 2 12/22 (27, 29:16). 5. FC Brugg 1 11/21 (20, 30:21). 6. FC Wettingen 2 11/18 (22, 24:22). 7. FC Muri 2 12/16 (47, 27:26). 8. FC Mellingen 1 12/15 (27, 25:25). 9. FC Frick 1b 11/14 (17, 23:25). 10. FC Bremgarten 1 12/14 (13, 31:31). 11. FC Neuenhof 1 11/13 (39, 27:38). 12. FC Döttingen 12/12 (23, 21:44). 13. FC Suryoye Wasserschloss 1 11/7 (30, 17:31). 14. FC Koblenz 1 11/3 (11, 15:39).

Alle Details zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.

