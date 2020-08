3. LIGA, GRUPPE 2: Windisch setzt Siegesserie auch gegen Frick fort – Slobodan Stoilovski trifft zum Sieg

Windisch geriet zunächst in Rückstand. Durch zwei Tore innerhalb von zehn Minuten schaffte das Team aber die Wende: Kristian Popov schoss in der 30. Minute den Ausgleich, in der 40. Minute erzielte Slobodan Stoilovski den Siegestreffer.

Gelbe Karten gab es bei Windisch für Kristian Popov (34.), Aleksandar Angelov (72.) und Sedat Özcan (90.). Gelbe Karten gab es bei Frick für Till Wälchli (52.) und Benjamin Schmid (70.).

Windisch hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 9 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Windisch von Rang 3 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Windisch hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Als nächstes trifft Windisch auswärts mit FC Suryoye Wasserschloss 1 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (2. September) (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Frick rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Frick hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Frick spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Neuenhof 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am Mittwoch (2. September) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Alle Spiele der Runde: SV Würenlos 1 - FC Wettingen 2 4:0, FC Neuenhof 1 - FC Döttingen 1:2, FC Baden 1897 2 - FC Brugg 1 1:1, FC Würenlingen 1 - FC Koblenz 1 2:0, FC Mellingen - FC Suryoye Wasserschloss 1 6:2, FC Windisch 1 - FC Frick 1b 2:1

Tabelle: 1. SV Würenlos 1 3 Spiele/9 Punkte (10:4). 2. FC Windisch 1 3/9 (9:3), 3. FC Würenlingen 1 3/9 (7:2), 4. FC Baden 1897 2 3/7 (9:2), 5. FC Neuenhof 1 2/3 (8:5), 6. FC Döttingen 2/3 (3:5), 7. FC Mellingen 2/3 (6:5), 8. FC Frick 1b 3/3 (5:5), 9. FC Brugg 1 3/2 (5:6), 10. FC Wettingen 2 3/2 (2:6), 11. FC Muri 2 1/1 (0:0), 12. FC Bremgarten 1 2/0 (4:10), 13. FC Koblenz 1 3/0 (3:11), 14. FC Suryoye Wasserschloss 1 3/0 (3:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.