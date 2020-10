3. LIGA, GRUPPE 2: Tor von Samuel Jäger sichert Würenlos das Unentschieden gegen Frick

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Vuk Petrovic in der 63. Minute. Den Ausgleich erzielte Samuel Jäger in der 81. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Würenlos zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.7 Tore pro Partie (Rang 3).

Würenlos rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 3.

Das ist ein Sprung um zwei Plätze.

Würenlos hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Würenlos auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Suryoye Wasserschloss 1. Zu diesem Spiel kommt es am 25. Oktober (13.30 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Frick hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 9. Frick hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Frick spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Koblenz 1 (Platz 14). Das Spiel findet am Dienstag (20. Oktober) statt (20.15 Uhr, Eichhalde, Koblenz).

Telegramm: SV Würenlos 1 - FC Frick 1b 1:1 (0:0) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 63. Vuk Petrovic 0:1. 81. Samuel Jäger 1:1. – Würenlos: Epprecht Marc, Berli Severin, Emini Mefail, Frutig Pascal, Kieser Dominik, Schlatter Reto, Vaz Da Costa Nelson, Hürlimann Yves, Stöckli Mario, Romanelli Briano, Pasoski Jasin. – Frick: Schraner Lukas, Schmid Kevin, Schmid Benjamin, Morzycki Jakub, Sala Liridon, Freudemann Reto, Herzog Manuel, Wälchli Till, Petrovic Vuk, Schaad Luca, Zendeli Ardian. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Windisch 1 11 Spiele/33 Punkte (43:6). 2. FC Würenlingen 1 11/22 (22:19), 3. SV Würenlos 1 12/22 (29:20), 4. FC Baden 1897 2 12/22 (29:16), 5. FC Brugg 1 11/21 (30:21), 6. FC Wettingen 2 11/18 (24:22), 7. FC Muri 2 12/16 (27:26), 8. FC Mellingen 1 12/15 (25:25), 9. FC Frick 1b 11/14 (23:25), 10. FC Bremgarten 1 12/14 (31:31), 11. FC Neuenhof 1 11/13 (27:38), 12. FC Döttingen 12/12 (21:44), 13. FC Suryoye Wasserschloss 1 11/7 (17:31), 14. FC Koblenz 1 11/3 (15:39).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 21:11 Uhr.