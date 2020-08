3. LIGA, GRUPPE 1: Tor von Florian Meier sichert Rupperswil das Unentschieden gegen Lenzburg

Zweimal ging Lenzburg in Führung. Doch Rupperswil schaffte jeweils den Ausgleich.

Elpidio Cristofaro eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Lenzburg das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 73, als Manuel Dietiker für Rupperswil erfolgreich war. Nicolas Egger schoss sein Team in der 83. Minute zur 2:1-Führung. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade neun Minuten später. Für Rupperswil traf Florian Meier (92.).

Bei Lenzburg erhielten Diego Alvarez (71.) und Nicolas Egger (90.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Jonathan Vontobel (49.) und Benjamin Roos (67.).

Lenzburg liegt nach Spiel 2 mit zwei Punkten auf Rang 8. Für Lenzburg geht es auf fremdem Terrain gegen FC Entfelden 1 (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 29. August statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Nach dem zweiten Spiel steht Rupperswil mit vier Punkten auf dem dritten Rang. Für Rupperswil geht es in einem Heimspiel gegen FC Küttigen 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Rupperswil 1 2:2 (1:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 3. Elpidio Cristofaro 1:0. 73. Manuel Dietiker 1:1. 83. Nicolas Egger 2:1. 92. Florian Meier 2:2. – Lenzburg: Fischer Mischa, Kutschera David, Pfister Till, Iseli Alain, Stutz Laszlo, Fernandes Figo Daniel, Wassmer Robin, Alvarez Diego, Kohler Philipp, Vale Lucas, Cristofaro Elpidio. – Rupperswil: Zürcher Cédric, Bünzli Remo, Vontobel Jonathan, Bucher Laurin, Roos Benjamin, Meier Florian, Dietiker Manuel, Schurtenberger Lars, Hauser Joël, Ganarin Gabriel, Dvorani Valdrin. – Verwarnungen: 49. Jonathan Vontobel, 67. Benjamin Roos, 71. Diego Alvarez, 90. Nicolas Egger.

Alle Spiele der Runde: FC Lenzburg 2 - FC Rupperswil 1 2:2, FC Buchs 1 - SC Schöftland 2 2:1, FC Frick 1a - FC Menzo Reinach 1:1, FC Gonentschwil 2 - FC Beinwil am See 2:4.

Tabelle: 1. FC Buchs 1 2 Spiele/6 Punkte (4:2). 2. FC Frick 1a 2/4 (9:1), 3. FC Rupperswil 1 2/4 (6:2), 4. FC Menzo Reinach 2/4 (6:2), 5. FC Küttigen 1 1/3 (3:1), 6. HNK Adria Aarau 1/3 (3:2), 7. FC Beinwil am See 1 2/3 (5:5), 8. FC Lenzburg 2 2/2 (3:3), 9. FC Seon 1 1/1 (1:1), 10. KF Liria 1/0 (0:4), 11. FC Aarburg 1 1/0 (0:8), 12. FC Entfelden 1 1/0 (1:2), 13. FC Gontenschwil 2 2/0 (4:7), 14. SC Schöftland 2 2/0 (2:7).

