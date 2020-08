3. LIGA, GRUPPE 1: Rupperswil gewinnt deutlich gegen Liria

Florian Meier brachte Rupperswil 1:0 in Führung (21. Minute). Valdrin Dvorani sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rupperswil. Erneut Valdrin Dvorani traf in der 62. Minute auch zum 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Manuel Dietiker in der 72. Minute, als er für Rupperswil zum 4:0 traf.

Rupperswil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Rupperswil spielt zum nächsten Mal am 21. August gegen FC Lenzburg 2 (Platz 7).

Liria liegt auf Rang 13. Für Liria geht es am 22. August gegen FC Entfelden 1 (Platz 10) weiter.

Telegramm: FC Rupperswil 1 - KF Liria 4:0 (1:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 21. Florian Meier 1:0. 53. Valdrin Dvorani 2:0. 62. Valdrin Dvorani 3:0. 72. Manuel Dietiker 4:0. – Rupperswil: Zürcher Cédric, Roos Benjamin, Vontobel Jonathan, Bucher Laurin, Cerbone Davide, Meier Florian, Dietiker Manuel, Schurtenberger Lars, Hauser Joël, Ganarin Gabriel, Dvorani Valdrin. – Liria: Hasanaj Blerim, Murtezi Albin, Jetishi Shpejtim, Palushi Florian, Jusufi Avni, Murtezi Safet, Murtezi Bleon, Murtezi Mergim, Mujaj Arber, Spaqi Manuell, Halimi Liridon. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele der Runde: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 1:1, FC Rupperswil 1 - KF Liria 4:0, FC Beinwil am See 1 - FC Küttigen 1 1:3, FC Aarburg 1 - FC Frick 1a 0:8, HNK Adria Aarau - FC Gontenschwil 2 3:2, FC Entfelden 1 - FC Buchs 1 1:2, SC Schöftland 2 - FC Menzo Reinach 1:5 (am Sonntag).

Tabelle: 1. FC Frick 1a 1 Spiel/3 Punkte. 2. FC Menzo Reinach 1/3, 3. FC Rupperswil 1 1/3, 4. FC Küttigen 1 1/3, 5. HNK Adria Aarau 1/3, 6. FC Buchs 1 1/3, 7. FC Lenzburg 2 1/1, 8. FC Seon 1 1/1, 9. FC Gontenschwil 2 1/0, 10. FC Entfelden 1 1/0, 11. FC Beinwil am See 1 1/0, 12. SC Schöftland 2 1/0, 13. KF Liria 1/0, 14. FC Aarburg 1 1/0.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Weitere Informationen zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des AFV.