3. LIGA, GRUPPE 1: Fabian Merz und Alain Baumann führen Beinwil am See zum Sieg gegen Liria

Schon früh setzte Beinwil am See dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 13. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Beinwil am See noch auf 10:0. Liria blieb ohne Torerfolg.

Matchwinner für Beinwil am See waren Fabian Merz und Alain Baumann, die jeweils dreimal trafen. Die weiteren Torschützen für Beinwil am See waren: Ardian Zukaj (2 Treffer), Elias Wüst (1 Treffer) und Bruno Merz (1 Treffer)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sulejman Krasniqi von Liria erhielt in der 66. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Liria kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 65 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.4 Toren pro Spiel (Rang 13).

Beinwil am See machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 6. Beinwil am See hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Beinwil am See geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Lenzburg 2 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Liria verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Liria hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zehn Spiele gingen verloren.

Für Liria geht es daheim gegen FC Seon 1 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - KF Liria 10:0 (6:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 13. Fabian Merz 1:0. 25. Bruno Merz 2:0. 28. Elias Wüst 3:0. 33. Alain Baumann 4:0. 40. Fabian Merz 5:0. 45. Alain Baumann 6:0. 50. Ardian Zukaj 7:0. 76. Ardian Zukaj 8:0. 78. Fabian Merz 9:0. 80. Alain Baumann 10:0. – Beinwil am See: Kalt Lukas, Schneeberger Manuel, Lauber Raffael, Eichenberger Felix, Lutz Josia, Merz Fabian, Samadraxha Brendon, Merz Joel, Merz Bruno, Wüst Elias, Baumann Alain. – Liria: Reka Sami, Hetemi Arsim, Nuhi Flamur, Jetishi Shpejtim, Avdiu Driton, Cikaqi Burhan, Murtezi Besnik, Murtezi Safet, Murtezi Gezim, Cikaqi Edion, Gashi Burim. – Verwarnungen: 66. Sulejman Krasniqi.

Tabelle: 1. FC Menzo Reinach 1 11 Spiele/28 Punkte (52:11). 2. FC Entfelden 1 12/26 (37:16), 3. FC Frick 1a 12/26 (40:16), 4. FC Küttigen 1 11/23 (43:18), 5. HNK Adria Aarau 11/19 (22:20), 6. FC Beinwil am See 1 12/19 (36:20), 7. FC Buchs 1 10/18 (22:20), 8. SC Schöftland 2 12/18 (33:23), 9. FC Lenzburg 2 12/15 (28:31), 10. FC Rupperswil 1 12/14 (32:32), 11. FC Seon 1 12/13 (21:26), 12. FC Gontenschwil 2 12/7 (29:60), 13. FC Aarburg 1 9/1 (9:55), 14. KF Liria 12/1 (9:65).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 06:47 Uhr.