3. LIGA, GRUPPE 1: Eigentor bringt Seon Unentschieden gegen Frick

In der 18. Minute schoss Durim Ibrahimi das 0:1. Zum Ausgleich für Seon kam es durch ein Eigentor in der 79. Minute. Pechvogel war Valmir Muji.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Frick für Marco Boss (60.) und Lars Weidmann (91.). Die einzige gelbe Karte bei Seon erhielt: Philipp Wildi (44.)

Mit dem Unentschieden macht Seon ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 8. Seon hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Seon spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Rupperswil 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 25. September (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Frick hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Frick hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Frick spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Beinwil am See 1 (Platz 4). Das Spiel findet am Dienstag (22. September) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Frick 1a 1:1 (0:1) - Zelgli, Seon – Tore: 18. Durim Ibrahimi 0:1. 79. Eigentor (Valmir Muji) 1:1. – Seon: Turak Robert, Coppola Gianluca, Wildi Philipp, Sager Remo, Zeig Fabian, Rezai Ali, Hussaini Said Mortaza, Hodzic Mirza, Kokontis Matthias, Ledergerber Sandro, Suter Roger. – Frick: Herzog Gabriel, Venzin Gian Luca, Schmid Valentin, Weidmann Jan, Boss Marco, Müller Luke, Weidmann Lars, Keller Thomas, Saner Alain, Ibrahimi Durim, Karadal Halil. – Verwarnungen: 44. Philipp Wildi, 60. Marco Boss, 91. Lars Weidmann.

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 7 Spiele/16 Punkte (21:7). 2. FC Küttigen 1 7/14 (21:13), 3. FC Menzo Reinach 1 6/13 (27:10), 4. FC Beinwil am See 1 6/12 (19:10), 5. HNK Adria Aarau 6/12 (11:9), 6. FC Frick 1a 6/11 (17:5), 7. SC Schöftland 2 6/10 (17:11), 8. FC Seon 1 7/10 (16:13), 9. FC Buchs 1 7/9 (14:18), 10. FC Rupperswil 1 6/7 (17:12), 11. FC Lenzburg 2 6/6 (7:16), 12. FC Gontenschwil 2 6/4 (17:22), 13. FC Aarburg 1 6/0 (4:37), 14. KF Liria 6/0 (3:28).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.09.2020 22:43 Uhr.