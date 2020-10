3. LIGA, GRUPPE 1: Buchs setzt Siegesserie auch gegen Seon fort

Seon ging zunächst in der 7. Minute in Führung, als Rahimi Mojtaba zum 1:0 traf. Nur fünf Minuten später schaffte Singy Rafael aber den Ausgleich für Buchs. Afsar Osman erzielte in der 63. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Buchs. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Frey Jonathan in der 73. Minute. Er traf zum 3:1 für Buchs.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Seon. Bei Buchs erhielten Nussbaumer Sven (3.) und Singy Rafael (8.) eine gelbe Karte.

Buchs machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 5. Für Buchs ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Buchs geht es daheim gegen FC Rupperswil 1 (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Seon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Seon hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Seon trifft im nächsten Spiel auswärts auf KF Liria (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Buchs 1 1:3 (1:1) - Zelgli, Seon – Tore: 7. Rahimi Mojtaba 1:0. 12. Singy Rafael 1:1. 63. Afsar Osman 1:2. 73. Frey Jonathan 1:3. – Seon: Turak Robert, Rezai Ali, Stettler Valentin, Sager Remo, Zeig Fabian, Hussaini Said Mortaza, Faqirzade Ahmad, Hodzic Mirza, Rahimi Mojtaba, Keller Manuel, Suter Roger. – Buchs: Blank Pascal, Singy Rafael, Nussbaumer Sven, Kurtulan Mehmet, Zouaoui Khalil, Vasic Dalibor, Di Giusto Leandro, Bächlin Jan, Aebli Luca, Suter Michael, Afsar Osman. – Verwarnungen: 3. Nussbaumer Sven, 8. Singy Rafael, 36. Hodzic Mirza, 55. Kokontis Matthias, 64. Faqirzade Ahmad, 67. Sager Remo.

Tabelle: 1. FC Menzo Reinach 1 10 Spiele/25 Punkte (46:11). 2. FC Küttigen 1 11/23 (43:18), 3. FC Entfelden 1 11/23 (32:16), 4. FC Frick 1a 11/23 (31:14), 5. FC Buchs 1 10/18 (22:20), 6. SC Schöftland 2 11/18 (33:18), 7. HNK Adria Aarau 10/16 (19:18), 8. FC Beinwil am See 1 11/16 (26:20), 9. FC Lenzburg 2 11/15 (26:28), 10. FC Rupperswil 1 11/14 (32:26), 11. FC Seon 1 12/13 (21:26), 12. FC Gontenschwil 2 11/7 (27:51), 13. FC Aarburg 1 9/1 (9:55), 14. KF Liria 11/1 (9:55).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2020 14:41 Uhr.