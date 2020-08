3. LIGA, GRUPPE 1: Auswärtserfolg für Küttigen gegen Beinwil am See zum Auftakt

Den Auftakt machte Julijan Todorovic, der in der 11. Minute für Küttigen zum 1:0 traf. In der 65. Minute baute Gian Reto Bleuel den Vorsprung für Küttigen auf zwei Tore aus. Küttigen erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Joel Manuel Martins Serrano weiter auf 3:0. Bruno Merz sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Beinwil am See: Er traf in der 85. Minute zum 1:3.

Gelbe Karten gab es bei Beinwil am See für Fabian Merz (64.), Felix Eichenberger (77.) und Sertan Kanik (86.). Eine Verwarnung gab es für Küttigen, nämlich für Ryan Hügi (31.).

Nach dem ersten Spiel steht Küttigen auf dem vierten Rang. Für Küttigen geht es am 22. August gegen FC Seon 1 (Platz 8) weiter.

Beinwil am See reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Für Beinwil am See geht es am 21. August gegen FC Gontenschwil 2 (Platz 9) weiter.

Telegramm: FC Beinwil am See 1 - FC Küttigen 1 1:3 (0:1) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 11. Julijan Todorovic 0:1. 65. Gian Reto Bleuel 0:2. 67. Joel Manuel Martins Serrano 0:3. 85. Bruno Merz 1:3. – Beinwil am See: Lovrenovic Davor, Holliger Dario, Eichenberger Felix, Merz Fabian, Merz Joel, Ott Claudio, Fessler Tim, Kanik Sertan, Schneeberger Manuel, Baumann Alain, Merz Bruno. – Küttigen: Wieland Severin, Stampfli Michael, Geissberger Fabian, Hügi Ryan, Schmid Cedric, Todorovic Julijan, Christ Janis, Martins Serrano Joel Manuel, Bürgisser Robin, Bleuel Gian Reto, Michot Etienne. – Verwarnungen: 31. Ryan Hügi, 64. Fabian Merz, 77. Felix Eichenberger, 86. Sertan Kanik.

Alle Spiele der Runde: FC Seon 1 - FC Lenzburg 2 1:1, FC Rupperswil 1 - KF Liria 4:0, FC Beinwil am See 1 - FC Küttigen 1 1:3, FC Aarburg 1 - FC Frick 1a 0:8, HNK Adria Aarau - FC Gontenschwil 2 3:2, FC Entfelden 1 - FC Buchs 1 1:2, SC Schöftland 2 - FC Menzo Reinach 1:5 (am Sonntag).

Tabelle: 1. FC Frick 1a 1 Spiel/3 Punkte. 2. FC Menzo Reinach 1/3, 3. FC Rupperswil 1 1/3, 4. FC Küttigen 1 1/3, 5. HNK Adria Aarau 1/3, 6. FC Buchs 1 1/3, 7. FC Lenzburg 2 1/1, 8. FC Seon 1 1/1, 9. FC Gontenschwil 2 1/0, 10. FC Entfelden 1 1/0, 11. FC Beinwil am See 1 1/0, 12. SC Schöftland 2 1/0, 13. KF Liria 1/0, 14. FC Aarburg 1 1/0.

