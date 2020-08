2. LIGA AFV: Wohlen holt sich die ersten drei Punkte gegen Oftringen

Bereits in der 12. Minute traf Leonardo Pasqualicchio zum 1:0. In der 77. Minute sorgte Egzon Nrecaj für den Schlusspunkt: Er traf zum 2:0.

Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Daniel Do Sul Almeida (47.), Yannick Leupi (70.) und Raphael Bühler (73.). Bei Wohlen erhielten Kerem Kursun (83.) und Davide Serratore (91.) eine gelbe Karte.

Wohlen liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 9. Für Wohlen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rothrist weiter. Die Partie findet am 29. August statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

In der Tabelle steht Oftringen nach dem zweiten Spiel auf Rang 13 (null Punkte). Für Oftringen geht es in einem Heimspiel gegen FC Niederwil weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Oftringen 2:0 (1:0) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 12. Leonardo Pasqualicchio 1:0. 77. Egzon Nrecaj 2:0. – Wohlen: Scheifele Alejandro, Benintende Davide, Zukaj Elvir, Ramoja Dardan, Serratore Davide, Pasqualicchio Leonardo, Pignatelli Damian, Kursun Kerem, Buqaj Ilir, Nrecaj Egzon, Hähni Manuel. – Oftringen: Kasanga Daniel, Bühler Raphael, Leupi Yannick, Röthlisberger Tim, Do Sul Almeida Daniel, Sieber Dominik, Coletta Davide, Milicevic Bozo, Wälti Pascal, Roca Raffaele, Leuppi Marc. – Verwarnungen: 47. Daniel Do Sul Almeida, 70. Yannick Leupi, 73. Raphael Bühler, 83. Kerem Kursun, 91. Davide Serratore.

Tabelle: 1. FC Niederwil 2 Spiele/6 Punkte (8:5). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/6 (7:1), 3. FC Mutschellen 2/4 (6:2), 4. FC Rothrist 2/4 (5:4), 5. FC Wettingen 1/3 (5:2), 6. FC Kölliken 1/3 (2:1), 7. FC Gränichen 2/3 (3:5), 8. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 9. FC Wohlen 2 2/3 (3:2), 10. FC Lenzburg 0/0 (0:0), 11. FC Suhr 1/0 (0:1), 12. FC Sarmenstorf 1/0 (0:2), 13. FC Oftringen 2/0 (0:6), 14. FC Gontenschwil 2/0 (3:5), 15. FC Fislisbach 2/0 (3:8).

