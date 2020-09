2. LIGA AFV: Wettingen bezwingt auswärts Othmarsingen – Arigon Dulaku mit Last-Minute-Treffer

Wettingen geriet zunächst in Rückstand, als Dominic Volger in der 6. Minute die zwischenzeitliche Führung für Othmarsingen gelang. In der 11. Minute glich Wettingen jedoch aus und ging in der 91. Minute in Führung. Torschützen waren Daniel Häfeli und Arigon Dulaku.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Hakan Sinani von Wettingen erhielt in der 66. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Die total 9 Gegentore in fünf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.8 Toren pro Match (Rang 2).

Wettingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Wettingen geht es zuhause gegen FC Kölliken (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Dienstag (22. September) statt (20.15 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 14. Für Othmarsingen ist es bereits die vierte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Othmarsingen gingen unentschieden aus.

Othmarsingen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gontenschwil (Platz 15). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 26. September statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Wettingen 1:2 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 6. Dominic Volger 1:0. 11. Daniel Häfeli (Penalty) 1:1.91. Arigon Dulaku 1:2. – Othmarsingen: Russo Leandro, Volger Dominic, Villiger Marcel, Zeqiraj Burim, Specker Casey, Specker Jamie, De Sousa Feijo Estany, Pjetri Albert, Bürgisser Manuel, Domgjoni Mark, Bushaj Kristjan. – Wettingen: Bieli Colin, Markovic Luka, Feta Alnord, Talarico Ivan, Agtas Kaan, Häfeli Daniel, Sinani Hakan, Caforio Davide, Dulaku Arigon, Canzian Jacopo, Baltazar Jacinto Jair Jorge. – Verwarnungen: 66. Hakan Sinani.

Tabelle: 1. FC Niederwil 7 Spiele/13 Punkte (19:14). 2. FC Mutschellen 6/12 (16:10), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 7/12 (20:13), 4. FC Wettingen 5/10 (11:9), 5. FC Fislisbach 6/10 (12:13), 6. FC Kölliken 6/10 (17:13), 7. FC Suhr 5/8 (21:10), 8. FC Oftringen 7/8 (11:18), 9. FC Wohlen 2 7/8 (14:13), 10. FC Gränichen 6/7 (10:16), 11. FC Lenzburg 5/6 (9:10), 12. FC Sarmenstorf 6/6 (11:13), 13. FC Rothrist 7/6 (12:15), 14. FC Othmarsingen 7/5 (13:28), 15. FC Gontenschwil 5/4 (10:11).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.09.2020 21:07 Uhr.

