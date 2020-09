2. LIGA AFV: Tor von Roger Pfyl sichert Mutschellen das Unentschieden gegen Fislisbach

Erst in der Schlussphase holte Mutschellen einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das erste Tor der Partie erzielte Vincenzo Luca Merendino. In der 19. Minute traf er zum 1:0. In der 22. Minute traf Yannic Frei für Fislisbach zum 1:1-Ausgleich. Ryan Allmann traf in der 80. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Fislisbach. Roger Pfyl glich in der 86. Minute für Mutschellen aus. Es hiess 2:2.

Mutschellen kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Manuel Schneider (47.) kassierte sie.

In der Tabelle verbessert sich Fislisbach von Rang 11 auf 10. Das Team hat vier Punkte. Fislisbach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Fislisbach im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 12. September statt (20.15 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Mutschellen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 3. Mutschellen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Mutschellen wartet im nächsten Spiel zuhause das viertplatzierte Team FC Wohlen 2, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 19. September (18.15 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Mutschellen 2:2 (1:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 19. Vincenzo Luca Merendino 0:1. 22. Yannic Frei 1:1. 80. Ryan Allmann 2:1. 86. Roger Pfyl 2:2. – Fislisbach: Nussbaumer Dominic, Schneider Manuel, Comas Justin, Bär Silvan, Pfister Raphael, Humitsch Manuel, Meier Patrick, Frei Yannic, Hövel Lukas, Sartor Tiziano, Allmann Ryan. – Mutschellen: Riesen Fabian, Jungen Manuel, Moser Fabrice, Alidemaj Fidan, Perruchoud Dylan, Giampa Luca, Kempter Kevin, Pfyl Patrick, Furrer Stefan, Pfyl Roger, Merendino Vincenzo Luca. – Verwarnungen: 47. Manuel Schneider, 64. Fabrice Moser, 74. Patrick Pfyl, 79. Stefan Furrer, 80. Thomas Szabo.

Tabelle: 1. FC Niederwil 5 Spiele/13 Punkte (17:8). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 5/9 (14:8), 3. FC Mutschellen 5/9 (12:7), 4. FC Wohlen 2 5/8 (11:7), 5. FC Kölliken 4/7 (11:7), 6. FC Oftringen 5/6 (6:13), 7. FC Rothrist 5/6 (10:11), 8. FC Suhr 3/4 (8:6), 9. FC Wettingen 3/4 (8:8), 10. FC Fislisbach 4/4 (8:12), 11. FC Gränichen 4/4 (7:11), 12. FC Othmarsingen 4/4 (9:14), 13. FC Gontenschwil 4/4 (10:10), 14. FC Lenzburg 2/1 (3:5), 15. FC Sarmenstorf 4/0 (3:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 20:10 Uhr.