2. LIGA AFV: Tor von Jamie Specker sichert Othmarsingen das Unentschieden gegen Lenzburg

Lenzburg verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 85. Minute einen Treffer von Jamie Specker zuliess. Dieser rettete damit Othmarsingen einen Punkt. Gezim Zeqiraj hatte davor in der 27. Minute zum 1:0 für Othmarsingen getroffen. Gleichstand war in der 29. Minute hergestellt: Shqiprim Thaqaj traf für Lenzburg. Der gleiche Shqiprim Thaqaj war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 verantwortlich. Er traf erneut in der 47. Spielminute.

Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Radovan Radevic (47.), Michel Schär (91.) und Gerardo Guarino (91.). Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Manuel Bürgisser (20.) und Casey Specker (86.).

Othmarsingen rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Das Team liegt mit fünf Punkten auf Rang 8.

Das ist ein Sprung um vier Plätze.

Othmarsingen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Othmarsingen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Suhr (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am Freitag (11. September) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

In der Tabelle liegt Lenzburg weiterhin auf Rang 14. Das Team hat zwei Punkte. Lenzburg hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Oftringen kriegt es Lenzburg als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Lenzburg 2:2 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 27. Gezim Zeqiraj 1:0. 29. Shqiprim Thaqaj 1:1. 47. Shqiprim Thaqaj 1:2. 85. Jamie Specker 2:2. – Othmarsingen: Russo Leandro, Volger Dominic, Villiger Marcel, Bürgisser Manuel, Kirutharan Naveen, Murati Hajrullah, Balakumar Noah, Vrella Driton, Pjetri Albert, Bushaj Kristjan, Zeqiraj Gezim. – Lenzburg: Wernli Stephan, Kleiner Fabio, Ndau Kristian, Schär Michel, Vrella Besart, Etter Andreas, Gashi Ardit, Gisler Dominik, Thaqaj Shqiprim, Solak Jan, Radevic Radovan. – Verwarnungen: 20. Manuel Bürgisser, 47. Radovan Radevic, 86. Casey Specker, 91. Michel Schär, 91. Gerardo Guarino.

Tabelle: 1. FC Niederwil 5 Spiele/13 Punkte (17:8). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 5/9 (14:8), 3. FC Mutschellen 5/9 (12:7), 4. FC Wohlen 2 5/8 (11:7), 5. FC Kölliken 4/7 (11:7), 6. FC Oftringen 5/6 (6:13), 7. FC Rothrist 5/6 (10:11), 8. FC Othmarsingen 5/5 (11:16), 9. FC Suhr 3/4 (8:6), 10. FC Wettingen 3/4 (8:8), 11. FC Fislisbach 4/4 (8:12), 12. FC Gränichen 4/4 (7:11), 13. FC Gontenschwil 4/4 (10:10), 14. FC Lenzburg 3/2 (5:7), 15. FC Sarmenstorf 4/0 (3:10).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2020 19:07 Uhr.