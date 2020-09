2. LIGA AFV: Rothrist und Wettingen teilen sich Punkte

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Albion Veliu traf in der 54. Minute zum 0:1. Nur gerade vier Minuten später (58.) schaffte Rothrist den Ausgleich, als Emir Sinanovic erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Roman Heiniger von Wettingen erhielt in der 31. Minute die rote Karte.

Rothrist rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne: Sieben Punkte bedeuten Rang 13. Das Team macht einen Platz gut. Rothrist hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Rothrist trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gontenschwil (Platz 15). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Samstag (3. Oktober) statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach dem Unentschieden büsst Wettingen in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Das Team verliert einen Platz. Wettingen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wettingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Schönenwerd-Niedergösgen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Sonntag (4. Oktober) statt (14.30 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Rothrist - FC Wettingen 1:1 (0:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 54. Albion Veliu 0:1. 58. Emir Sinanovic 1:1. – Rothrist: Vodola Alessandro, Kqira Ardijan, Racaj Durim, Sinanovic Emir, Giannoudis Nikos, Popaj Lauret, Majic Robert, Binaku Bledar, Falzarano Alessio, Hasanramaj Kastriot, Karaboga Volkan. – Wettingen: Heiniger Roman, Markovic Luka, Feta Alnord, Talarico Ivan, Imbrogno Stefano, Baltazar Jacinto Jair Jorge, Miolo Dennis, Veliu Albion, Caforio Davide, Lanz Jan, Canzian Jacopo. – Ausschluss: 31. Roman Heiniger.

Tabelle: 1. FC Mutschellen 8 Spiele/18 Punkte (23:13). 2. FC Niederwil 9/16 (23:19), 3. FC Schönenwerd-Niedergösgen 8/15 (24:15), 4. FC Wettingen 8/14 (20:16), 5. FC Suhr 8/14 (28:15), 6. FC Fislisbach 8/14 (18:16), 7. FC Gränichen 9/14 (18:21), 8. FC Oftringen 9/12 (18:24), 9. FC Kölliken 9/10 (20:24), 10. FC Sarmenstorf 8/9 (16:17), 11. FC Othmarsingen 8/8 (16:30), 12. FC Wohlen 2 8/8 (15:15), 13. FC Rothrist 9/7 (13:18), 14. FC Lenzburg 7/6 (10:16), 15. FC Gontenschwil 8/5 (15:18).

