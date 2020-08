2. LIGA AFV: Niederwil mit Sieg gegen Othmarsingen - Siegtreffer in der Nachspielzeit

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. In der 85. Minute glich Manuel Bürgisser für Othmarsingen aus (3:3). Erst in der Nachspielzeit sicherte sich Niederwil mit Treffern von Andreas Habegger (92.) und Damian Wüthrich (94.) den Sieg.

Die Torschützen für Niederwil waren: Andreas Habegger (2 Treffer), Joel Rey (1 Treffer), Fabrice Rätz (1 Treffer) und Damian Wüthrich (1 Treffer). Bei Othmarsingen schoss Gezim Zeqiraj gleich zwei Tore. Getroffen hat zudem Manuel Bürgisser .

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil erhielten Livio Rey (72.) und Andreas Habegger (82.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Othmarsingen erhielt: Hussein Baalbaki (62.)

Niederwil steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Für Niederwil geht es auswärts gegen FC Oftringen (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach dem zweiten Spiel steht Othmarsingen mit drei Punkten auf dem achten Rang. Für Othmarsingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Kölliken (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 30. August statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Niederwil - FC Othmarsingen 5:3 (2:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 25. Gezim Zeqiraj 0:1. 29. Joel Rey 1:1. 46. Andreas Habegger 2:1. 60. Fabrice Rätz 3:1. 75. Gezim Zeqiraj 3:2. 85. Manuel Bürgisser 3:3. 92. Andreas Habegger 4:3. 94. Damian Wüthrich 5:3. – Niederwil: Zimmermann Simon, Ambrozzo Dives, Peterhans Raphael, Angst Luca, Schertenleib Rafael, Haas Simon, Wüthrich Damian, Rey Joel, Schwegler Noah, Rätz Fabrice, Habegger Andreas. – Othmarsingen: Russo Leandro, Zeqiraj Burim, Villiger Marcel, Bürgisser Manuel, Specker Casey, Baalbaki Hussein, Specker Jamie, Murati Hajrullah, Pjetri Albert, De Sousa Feijo Estany, Zeqiraj Gezim. – Verwarnungen: 62. Hussein Baalbaki, 72. Livio Rey, 82. Andreas Habegger.

Alle Spiele vom Samstag: FC Kölliken - FC Gontenschwil 2:1, FC Wohlen 2 - FC Oftringen 2:0, FC Niederwil - FC Othmarsingen 5:3, FC Fislisbach - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:5, FC Mutschellen - FC Rothrist 2:2.

Tabelle: 1. FC Niederwil 2 Spiele/6 Punkte (8:5). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/6 (7:1), 3. FC Mutschellen 2/4 (6:2), 4. FC Rothrist 2/4 (5:4), 5. FC Wettingen 1/3 (5:2), 6. FC Kölliken 1/3 (2:1), 7. FC Gränichen 2/3 (3:5), 8. FC Othmarsingen 2/3 (5:6), 9. FC Wohlen 2 2/3 (3:2), 10. FC Lenzburg 0/0 (0:0), 11. FC Suhr 1/0 (0:1), 12. FC Sarmenstorf 1/0 (0:2), 13. FC Oftringen 2/0 (0:6), 14. FC Gontenschwil 2/0 (3:5), 15. FC Fislisbach 2/0 (3:8).

Alles Details zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Seite des AFV: https://www.afv.ch/aargauischer-fussballverband/spielbetrieb-afv/meisterschaft-afv.aspx/oid-5/s-2021/ln-13010/ls-19084/sg-55520/a-mrr/

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.